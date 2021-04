Crecen los casos de Covid-19 en chicos: cómo actuar ante la sospecha de contagio

A poco más de un año del comienzo de la pandemia y desde hace algunas semanas en el inicio de la segunda ola de contagios, las autoridades sanitarias insisten en que la situación epidemiológica es mucho más compleja que al principio. La habilitación de las distintas actividades y, en consecuencia, la mayor circulación de personas; sumado a la aparición de nuevas variantes y más contagiosas de coronavirus son factores determinantes para que Argentina atraviese a esta altura “el peor momento” de la pandemia, tal como lo definió este miércoles la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Mientras se avanza en la campaña de vacunación contra el Covid -hasta el momento se distribuyeron 8.262.308 dosis, de las cuales 6.693.438 ya fueron aplicadas, de acuerdo a datos de la cartera sanitaria nacional- y se apunta a disminuir parcialmente la circulación en los lugares con alto riesgo epidemiológico para evitar la saturación del sistema de salud; los médicos advierten con preocupación que disminuyó el rango etario más afectado por el virus y que, incluso, cada vez son más los chicos que contraen la enfermedad y la atraviesan de forma sintomática.

“Estamos viendo dos situaciones: por un lado, más casos pediátricos ambulatorios que el año pasado y, por el otro, hubo un aumento de las consultas que terminan en casos positivos y con síntomas”, precisó el médico pediatra Pablo De la Colina ante la consulta de 0223. En ese sentido, puntualizó que el mayor número de contagios se registra en chicos y chicas de entre 9 y 15 años que, incluso, son casos “índice”, es decir, el primero que se detecta en un grupo familiar. “La curva viene creciendo desde enero y en el último tiempo tuvo relación con la vuelta a clases. Esto no quiere decir que se hayan contagiado en la escuela, pero no hay que perder de vista que los chicos ya no están encerrados como el año pasado y, además del colegio, van a fútbol, a la casa de un amigo, etcétera, y eso ayuda a diseminar el virus”, indicó el exsubsecretario de Salud municipal.

A eso, agregó, hay que añadirle que también hay circulación de otros virus, como la gripe o la bronquiolitis, por ejemplo. Si bien el profesional de la Salud aclaró que a la fecha en Mar del Plata no se registraron cuadros de gravedad que involucraran a niños, hizo hincapié en sí llama la atención que cada vez más pacientes pediátricos presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, diarrea, vómitos o pérdida de gusto y olfato; tras lo cual recomendó aislar al chico lo antes posible ante la aparición de al menos uno de estos indicios. “El aislamiento precoz es clave porque los primeros días son los de mayor contagiosidad. Después, se consulta al sistema sanitario cómo proseguir para determinar si es Covid u otra enfermedad, pero es fundamental cortar el contacto con otras personas”, subrayó.