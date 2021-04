Segunda ola: distritos de la provincia pidieron trasladar pacientes a Mar del Plata

En medio de la segunda ola de coronavirus que se vive en todo el país y mientras los distintos hospitales y clínicas alertan que se encuentran al borde del colapso sanitario, desde el Hospital Houssay de Mar del Plata confirmaron que en los últimos días empezaron a recibir consultas de otros distritos para trasladar a pacientes de Pami con Covid-19.

En diálogo con 0223 Radio, el director del nosocomio, Roberto Fidel, aseguró que actualmente el establecimiento tiene una ocupación del 85% de las camas disponibles, aunque remarcó que los internados por coronavirus que ocupan la Unidad de Terapia Intensiva "son pacientes jóvenes que no recibieron la vacuna contra el coronavirus". No obstante, reconoció que -al igual que en el resto de la provincia- ya se siente el impacto del aumento de casos. Incluso, contó que ya hubo consultas para realizar derivaciones desde otros nosocomios que trabajan con Pami y que funcionan en Bahía Blanca, Coronel Dorrego y otros puntos del Partido de la Costa. “La situación no es fácil de resolver", lamentó

"Estamos viendo cómo, de manera progresiva, avanza la segunda ola de coronavirus. Lo vimos en Capital Federal y ahora lo estamos viviendo en Mar del Plata", explicó Fidel, al tiempo que detalló que, si bien actualmente el nosocomio que preside cuenta con la cantidad de personal indicada para cubrir el nivel de demanda que tiene hasta el momento, está previsto convocar a personal de salud para reforzar la planta actual.

Además, el profesional detalló que los pacientes internados están comprendidos en la franja etaria que va desde los 50 a 60 años y remarcó que ninguno presenta un grado de gravedad. "Son pacientes de Pami pero más jóvenes, así que no alcanzaron a recibir la vacuna porque no están contemplados como prioritarios por no superar los 60 años", señaló.

Por último, respecto de las restricciones aplicadas para reducir la circulación de personas y, en consecuencia, del virus; el profesional manifestó estar de acuerdo ya que fueron definidas en base a estudios epidemiológicos realizados por expertos en la materia. "No son medidas caprichosas, llevar el tema a una discusión política es muy bajo", concluyó.