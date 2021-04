Alvarado sumaba en Mendoza, pero el árbitro se olvidó el reloj

Vitale toca por abajo. El partido no tuvo alto vuelo y el empate estaba bien. (Foto: @Deportivo_Maipu)

El partido fue malo, Alvarado no jugó bien, pero Deportivo Maipú tampoco hizo demasiados méritos para quedarse con los tres puntos. Y si el partido no terminó 0 a 0, la explicación únicamente se encuentra en un descuido del árbitro Rodrigo Rivero, que se extendió casi el doble de los minutos que había adicionado y ahí llegó la infracción de Bogado que Corulo cambió por gol para que festeje el dueño de casa y los de Coyette se vuelvan a Mar del Plata con la bronca por partida doble.

Si bien no tuvo la profundidad de otros partidos, el primer tiempo se jugó al ritmo que propuso el conjunto marplatense, que esperó paciente poder salir de contra ataque con Vidal y Astina, que casi sorprende de entrada con un robo en mitad de cancha y un tiro de emboquillada que fue al techo del arco. La pelota parada también era una herramienta que tenía la visita para lastimar y luego de un córner, por poco no pudo conectar Giacomini en segunda instancia por el segundo palo. El local se repetía en apostar a la velocidad de Vielez, que llegaba al fondo pero terminaba siendo desactivado por la defensa. La más clara de la etapa, de todas formas, fue para los "cruzados" con una buena jugada colectiva y un mano a mano que le ganó Pedro Fernández a Herrera.

El trámite del complemento fue distinto. Alvarado siguió esperando pero ya no pudo salir de contra, aunque no sufrió más de la cuenta por la falta de claridad de Maipú. Cuando logró conectarse, llegó a fondo, una buena escapada de Vielez que sirvió a Castelli, obligó otra notable intervención del "uno" para mantener el arco en cero. En el duelo de cambios, salió favorecido el dueño de casa que ganó en profundidad, y Coyette lo intentó cerrar con Mantia para reforzar la última línea. Y así, se volvía con un buen punto de Mendoza. Pero Rivero se olvidó de mirar el reloj, Bogado se pasó de energía y cometio una falta innecesaria y Corulo, ajeno a todo el resto, no perdonó para que los 3 puntos se queden en casa.

Síntesis

Deportivo Maipú (1): Juan Cruz Bolado; Ezequiel Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra y Edgardo Díaz; Agustín Manzur, Diego Tonetto, Ignacio Antonio y Matías Viguet; Álvaro Vielez y Agustín Herrera. DT: Luciano Theiler.

Cambios: ST 13′ Facundo Castelli y Franco Moreno por Manzur y Herrera, 27′ Mauro Cachi por Viguet y 40′ Lautaro Grosso y Alfredo Pussetto por Tonetto y Bonacorso.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Robertino Giacomini y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 23′ Franco Malagueño y Emiliano Bogado por Navarro y Astina, 32′ Tomás Mantia por Vidal y 46′ Santiago Irazoque por Cáceres.

Goles: ST 54′ Corulo, de penal (DM).

Estadio: “Omar Higinio Sperdutti”.

Árbitro: Rodrigo Rivero.