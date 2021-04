Reunión de urgencia en Casa Rosada: el Gobierno analiza nuevas medidas

El Gobierno de la Nación convocó para este lunes a las 18 en Casa Rosada una reunión de urgencia con diversos expertos y especialistas para analizar la situación epidemiológica y la posibilidad de implementar nuevas medidas para contener la suba de casos de Covid-19.

La cita estará encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La mirada de los funcionarios sigue puesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), la zona del país más afectada por el avance de la segunda ola de coronavirus.

Según consignó el sitio Infobae, en el último encuentro el grupo de especialistas le recomendó al Gobierno cerrar todas las actividades para intentar frenar la velocidad de contagio. El presidente Alberto Fernández aceptó el consejo y aplicó el paquete de restricciones que está vigente hasta el día de hoy y que vence el próximo viernes 30 de abril.

Por estas horas el Gobierno debate la posibilidad de aplicar restricciones más duras a la circulación debido al deterioro del sistema sanitario. Según consta en el último reporte, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 67,5% en el territorio nacional y del 76,6% en el Amba.

Más temprano, el jefe de Estado pidió "olvidarse de las diferencias políticas". "Tenemos que estar juntos trabajando", señaló al presentar en la localidad bonaerense de Merlo el programa “Paradas Seguras” junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de Estado aseguró que "ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida y la salud de los argentinos y argentinas" y en ese sentido convocó a "trabajar juntos, olvidando diferencias y haciendo el esfuerzo" de que "cada uno con su instrumento y la nota que corresponde", como en una sinfonía, "forme parte de esta orquesta".

En este marco, desde el Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon esperan que la administración bonaerense actualice este martes el sistema de fases para conocer si hay nuevas modificaciones a las restricciones que ya rigen en el distrito.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por 0223, anticiparon que no tuvieron contactos formales con funcionarios provinciales en los últimos días por este tema y entienden que no habrá cambios, al menos esta semana. “Los resultados se analizan por 14 días. Todavía no podemos saber el impacto que tuvieron las últimas restricciones porque no pasó una semana”, indicaron las fuentes consultadas.