Mar del Plata, en fase 3: ¿qué pasa este martes?

Con la segunda ola avanzando sobre Mar del Plata, otra vez se genera todas las semanas incertidumbres sobre el futuro de la ciudad en el sistema de fases que creó el gobierno provincial para definir las restricciones en cada distrito. Este martes, los funcionarios del gobierno provincial actualizarán las fases en cada uno de los 135 municipios.

La semana pasada, el jefe de Gabinete Carlos Bianco anunció el retroceso de Mar del Plata a fase 3, aunque el aumento de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva generaron incertidumbre en estas horas. ¿Puede la ciudad bajar a fase 2?

El gobierno provincial viene manejando el tema con cautela y hermetismo. Solo informó públicamente aquellos municipios que expresamente le pidieron un retroceso de fase, caso que no es el de Mar del Plata. En el gobierno de Guillermo Montenegro creen que la fase 3 es la que le corresponde a la ciudad.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por 0223, anticiparon que no tuvieron contactos formales con funcionarios provinciales en los últimos días por este tema y entienden que no habrá cambios, al menos esta semana. “Los resultados se analizan por 14 días. Todavía no podemos saber el impacto que tuvieron las últimas restricciones porque no pasó una semana”, indicaron las fuentes consultadas.

Además, se espera que sobre el final de esta semana el gobierno nacional modifique los alcances del decreto que estableció nuevas restricciones hasta el 30 de abril. En ese sentido, se espera que haya algún tipo de modificación respecto a la suspensión total de clases presenciales en el Amba, la decisión que más polémica desató.