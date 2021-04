Fernández, con Covid-19: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”

Tras haberse dado a conocer el viernes la noticia acerca de su positivo de Covid-19, el presidente Alberto Fernández se refirió a su estado de salud y, ante el debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada, expresó: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”.

“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, destacó Fernández en diálogo con AM750.

“Lo mío fue casi preventivo, porque el viernes fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola Yáñez, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3”, confió.

“Pero la verdad es que me siento bien. El médico me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante”, subrayó el presidente.

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter el mandatario había anunciado que se había realizado un test de antígeno que había arrojado resultado positivo y que se encontraba "bien físicamente". Un día más tarde, la Unidad Médica Presidencial confirmó el resultado positivo del hisopado que se le había practicado.

Según datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación, menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de coronavirus transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis.