Segunda ola: "Si la gente no se cuida, nos vamos a parecer mucho a Brasil"

El inicio de la segunda ola, las nuevas cepas del coronavirus, la escasa vacunación y las bajas temperaturas preocupan a las autoridades sanitarias por la suba de contagios y especialistas marplatenses advierten de los peligros.

Atentos a estas variables, el médico epidemiólogo Alejandro Ferro, se mostró en contra de la visión de las autoridades sanitarias locales, que muestra según su entender a "que está todo tranquilo en la ciudad".

"Lo que estás viendo hoy es la foto de lo que hizo el virus 2 o 3 semanas atrás, lo de hoy se verá dentro de 2 o 3 semanas y el número de muertos dentro de 4 o 5. Yo no estaría para nada tranquilo", evaluó Ferro, en diálogo con 0223 Radio y pidió que la gente "no esté en lugares cerrados".

"Estamos entrando en un aumento marcado de casos y Mar del Plata no es la excepción, con el agravante que somos una receptora de turismo. Está bien que venga gente pero lo único que tenemos que ver es que no podemos estar en lugares cerrados, a menos de 2 metros con otras personas que no son convivientes. Si esto no se cumple, van a pasar dos cosas: nos vamos a parecer mucho a Brasil y secundariamente el Estado va a tener que tomar medidas dramáticas como pasa en el mundo", señaló el exsecretario de salud municipal.

Mencionando los cierres severos que intentan bajar el número de casos en Europa, Ferro advirtió que la presencialidad educativa está siendo evaluada "por un aumento de casos" en las escuelas del Reino Unido en el comienzo de la primavera y puso reparos a la vacunación contra las nuevas cepas del virus que nació en Wuhan, China.

"Hay un artículo en una revista científica que responde a esto: qué pasa con las vacunas y las variantes. Las dos únicas vacunas probadas contra la variante de Manaos, son la Pfizer y la Moderna, que no tenemos acá y que disminuye de 6 a 4.5 veces su eficacia contra esta variante. No figura la eficacia aún en estas cepas en las vacunas nuestras", alertó.

"El futuro está un poco en manos de cada uno", dijo el médico y aseguró que si la gente no se cuida con tapabocas o distanciamiento social, "esto será el caldo perfecto para que haya mucha transmisión", aseguró.