Video: así se cayó el cartel y la marquesina de la farmacia de Talcahuano

El Gobierno de Guillermo Montenegro dio a conocer este sábado por la mañana imágenes de lo que fue la caída de un cartel que se registró en la madrugada del viernes en la farmacia ubicada en Fortunato de la Plaza y Talcahuano.

El video que se desprende de los registros fílmicos del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) fue revelado por la Seguridad de la comuna. "Con la cámara corroboramos que no había personas en los alrededores durante el derrumbe e inmediatamente dimos intervención al personal policial y a Defensa Civil para que aborden la situación", se consignó.

La estructura cayó durante la madrugada y a partir del gran estruendo que se produjo por el impacto los vecinos se comunicaron con la policía y con el área de Defensa Civil, cuyos agentes tomaron rápida intervención en el lugar.

Tras constatar que no había personas heridas, personal municipal hizo un perímetro la zona e hizo los primeros trabajos para retirar los pedazos de marquesina y cemento que no habían caído. Aún no se dieron a conocer las causas del desprendimiento.