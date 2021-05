Protesta en la ruta 88 de trabajadores paperos: estuvieron 8 meses sin cobrar, reclamaron y los echaron

Un grupo de 10 trabajadores realizan una protesta con quema de gomas en la puerta de la planta procesadora de papas Fernández hnos., ubicada en la ruta 88 y Hernandarias, luego que fueran despedidos “sin causa”, ante el reclamo por la falta del pago de salarios en los últimos 8 meses.

En diálogo con 0223, Romina (28) contó que desde el martes pasado realizan la protesta pacífica, sin bloqueo del ingreso ni generar cortes de ruta, ante la falta de respuesta por parte de los empresarios y la nula defensa por parte del sindicato ni del Ministerio de Trabajo.

“En los últimos 8 meses no nos llamaron a trabajar y no recibimos pago alguno. Nos daban vueltas y mientras tanto no recibíamos ni un peso. Hasta que le mandamos una carta documento con un abogado, reclamando trabajar y ahí se ofendieron y no nos dejan ingresar a la planta. Y contrataron a gente nueva”, expresó indignada la trabajadora.

Romina sostuvo que ante esta situación, se comunicaron con el sindicato de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) al cual pertenecen, para que intercedan por sus puestos de trabajo. “La respuesta del sindicato fue que como fuimos con un abogado, ellos no pueden hacer nada. Estamos desamparados”, lamentó.

“Nosotros somos 4 mujeres y 6 varones, con compañeros que tienen entre 20 y 15 años de antigüedad y con trabajo temporario en blanco. Hay gente de 60, 40 años y como en mi caso, con 28 años, con familias atrás. Pedimos volver a trabajar o que al menos, nos manden un telegrama y nos indemnicen como corresponden”, argumentó la mujer.