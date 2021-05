"Será un placer jugar con Messi", dijo el "Kun" Agüero en su presentación

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero se convirtió en nuevo refuerzo de Barcelona por dos temporadas y remarcó que será "un placer y un orgullo" jugar "todos los días" con su amigo y "mejor futbolista del mundo", Lionel Messi. "Lo que pase con 'Leo' son decisiones de él con el club, pero si se queda -espero que sí- será un placer y un orgullo que podamos jugar juntos, como lo hacemos desde chicos en la selección argentina", expresó Agüero en su presentación oficial luego de haber firmado contrato por dos temporadas y lucir la camiseta del club "culé".

Antes de sumarse al seleccionado argentino, el "Kun" cerró su llegada al club catalán, que le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. "Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para el equipo y ganar cosas importantes. Estoy en el mejor equipo del mundo", dijo Agüero en la conferencia de prensa que brindó luego de cumplir con todos los actos de presentación.

"Cuando hace un mes y medio Barcelona preguntó por mí, le dije a mi agente que no quería que hable con otro equipo. Cualquier jugador vendría corriendo para jugar acá", sostuvo Agüero, quien el miércoles cumplirá 33 años. "Jugar en Barcelona es la mejor motivación. Es el mejor equipo del mundo y todos sabemos que está el mejor jugador del mundo", agregó el delantero, en referencia a su amigo, Messi.

"Hablo todos los días con él pero no puedo decir sobre qué. En el último mensaje me felicitó. Nos conocemos hace bastante, pero nunca pudimos jugar y entrenar todos los días. Tenerlo todos los días será más fácil para conocernos", deslizó en un nuevo guiño a la posibilidad de compartir equipo con el "10". Agüero viene de ser dirigido por Josep "Pep" Guardiola, otro símbolo de Barcelona. "Cuando ganamos la Premier me dijo 'te vas al mejor equipo del mundo'", contó Agüero, quien calificó al DT catalán como un "crack" que lo hizo mejorar como futbolista y contó que todavía no habló con el neerlandés Ronald Koeman, quien aún no fue ratificado en el cargo.

El futbolista argentino, que ya se desvinculó del Manchester City luego de diez años, se convirtió en el primer refuerzo del "Barça" para la próxima temporada y de la segunda gestión de Joan Laporta como presidente. "Agüero es un jugador excepcional y deseado por Barcelona. Ocupa una posición importante en cualquier esquema. Queremos armar un equipo competitivo y queremos que se quede Leo pero este fichaje es porque es el 'Kun' Agüero, el primero de unos cuantos", prometió Laporta, quien recibió a Agüero con el tango "Por una cabeza" de Carlos Gardel.

Luego de los estudios médicos de rigor, el "Kun" visitó la ciudad deportiva y el estadio Camp Nou acompañado por su novia; su hijo, Benjamín; su madre, Adriana; y su representante, Hernán Reguera. Tras la firma de su contrato y su presentación ante la prensa, el "Kun" Agüero viajará rumbo la Argentina para sumarse al plantel del seleccionado de fútbol que dirige Lionel Scaloni, y que el jueves jugará ante Chile por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

Ante la consulta sobre la Copa América, Agüero señaló: "Sudamérica la esta pasando muy mal y Argentina no la está pasando bien con los contagios y muertes. Creo que fue una buena decisión. Uno quiere jugar; hay que respetar las cosas". Durante su estadía en Barcelona, Agüero también visitó a Ramón Cugat, el médico que lo operó en Barcelona de su rodilla izquierda el año pasado. "En el City tuve 9 años muy buenos, en la temporada pasada tuve la lesión en la rodilla, después me recuperé, me agarró el Covid y volví a caer. En estos meses me sentí bien físicamente y la rodilla esta perfecta. Ahora me toca demostrar", apuntó.

Barcelona será el el cuarto club en la carrera de Agüero, quien debutó a los 15 años, 1 mes y 3 días en Independiente. Luego fue vendido a Atlético de Madrid (234 partidos y 101 goles) y en los últimos diez años se convirtió en leyenda de Manchester City, donde se despidió como el máximo goleador histórico del club: 260 goles en 390 partidos.