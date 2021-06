Gastón Gómez, el héroe de Racing: "Les dije a mis compañeros que pasaríamos por penales"

El arquero marplatense Gastón Gómez fue la gran figura de Racing Club de Avellaneda, en el triunfo ante Boca Juniors en la definición por penales que permitió la clasificación de su equipo a la final de la Copa de la Liga Profesional, donde enfrentarán el viernes a las 19 a Colón de Santa Fe.

"Chila", de 25 años y surgido del Club Atlético Mar del Plata (también jugó en Teléfonos y la escuela de Guillermo Trama), tuvo su gran oportunidad en el partido más importante de su carrera, pese a que lleva diez años en "la Academia" y cuatro en la primera división (debutó el 2 de junio de 2017, reemplazando a Juan Musso por Copa Sudamericana). Ante el "Xeneize", jugó su duodécimo partido, y soportó con creces la presión de reemplazar al chileno Gabriel Arias, figura del equipo y que fue convocado a su Selección. Y lejos de achicarse, su figura se engrandeció al atajar el remate penal de Diego "Pulpo" González en la definición. Pero también en los 90 minutos mostró tranquilidad y seguridad en el juego aéreo, y en los minutos finales al tapar un tiro libre de Carlos Tevez y un fuerte disparo de Frank Fabra, sin dar rebote.

Tras el partido, Gastón dialogó con la transmisión de ESPN y, creyente como lo es ante todo, sostuvo: "Primero le quiero dar la gloria a Dios, porque en los momentos difíciles me sostuve para llegar acá". Cuando "Chila" se refiere a los momentos difíciles, se refiere a la rotura de ligamentos que sufrió en enero de 2019, a un episodio de ataque de pánico a mitad de su recuperación, y el haber contraído coronavirus en marzo pasado. Piedras en el camino que fue sorteando con gran fortaleza y fe.

"Les dije a mis compañeros que íbamos a pasar y por penales. Me tenía confianza, toda la fe del mundo. Lo presentía, sentía que iba a ser así, finalmente terminó pasando", declaró sobre la premonición que sintió durante la semana, donde también recibió el apoyo del arquero Arias, que le dedicó un posteo en sus redes sociales: "Le doy las gracias a Gabi, que hizo un posteo de apoyo en las redes sociales, también al chueco Mena, que son gran parte del equipo".

Consultado sobre si esta actuación le cambia su futuro, Gastón Gómez se sinceró: "Yo voy a seguir siendo siempre el mismo. Un partido no me va a cambiar nada. En lo deportivo, veremos qué pasa después. Surgen situaciones de la nada que te sorprenden".

Gastón Gómez jugó 12 partidos en Racing, con 4 triunfos, 7 empates y 1 derrota. Recibió 9 goles, y tuvo 5 vallas invictas.

"Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, chato. Lo importante es que pasamos", relató sobre el pobre desarrollo de juego.

Respecto a la tanda de penales, atajó el remate de Diego González y por poco no contuvo el disparo de Cristian Pavón, que le pasó por debajo del cuerpo: "Habíamos visto algunos penales, después uno tiene la intuición, es decisión de uno marcar la situación en que está la tanda de penales", sostuvo.

Con el apoyo de Arias a la distancia, Gómez mostró su serenidad: "Estuve muy tranquilo. En lo personal uno trabaja mucho durante la semana para cuando toquen estas situaciones, estar bien preparados y dejar en lo alto al club".

Por último, contó cómo vivió su mamá Andrea estos días de felicidad: "Mi vieja estaba descompuesta desde el lunes más o menos, se puso nerviosa. Después me tuvieron confianza, que estaban felices por la oportunidad que me había tocado". Justamente la mujer que le dio la vida contó ante GDM de Radio Éter: "Me pongo muy nerviosa y no los veo los partidos. Los escucho por radio. Después sí veo sus entrevistas y los resúmenes. Estamos muy felices. Nos mandamos unos mensajes después del partido, pero no lo quise molestar. Estaban todos felices. Es un grupo muy unido".