Obra social demora medicación a paciente oncológico y su salud empeoró: necesita ayuda

Marciano Gómez (75) durante 44 años realizó sus aportes previsionales como corresponde. El pasado 7 de agosto del 2020 le diagnosticaron un cáncer de pulmón fase 3 y su obra social -Accord Salud- le demora o le niega su medicación, lo que generó el peor de los trastornos: su salud empeoró aceleradamente y necesita ahora una mochila de oxígeno que incluso la prestadora de salud le niega.

“Hace 10 meses comenzó el tratamiento por un cáncer de pulmón pero por las demoras en la entrega de la medicación antes de la quimioterapia, debió posponer su tratamiento. A pesar que desde el Hospital Privado de Comunidad nos ayudaron prestando los medicamentos, en un momento no pudieron hacerlo más porque había otros pacientes con las mismas necesidades. Y mi papá empeoró. Hace 12 días está internado y ahora su cáncer es de fase 4”, explicó su hija, Mirta Gómez (49).

En declaraciones a 0223, la mujer contó que desde el inicio del tratamiento, toda la familia tuvo que batallar con la obra social con varios trámites burocráticos. “Vivimos sobre la ruta 11 camino a Miramar y por la pandemia, Accord Salud atiende vía correo electrónico. Nunca se preocuparon llamando por teléfono y cuando fui a la sede, me respondían que hacían 'la excepción' en darme los formularios pero me decían que no venga más”, cuestionó.

Luego que los médicos le confirmaran que la salud de su papá había empeorado por la demora en la entrega de la medicación, Marciano debió ser internado en el hospital y asistido con un tubo de oxígeno.

“Hace 17 días pedimos a través de un formulario a Accord Salud una mochila de oxígeno y nos respondieron que estaba autorizada. Pero como veíamos que se demoraba, nos comunicamos otra vez y nos enteramos que estaba rechazada por 'necesidad de constatar la enfermedad'. Estamos desesperados. Me aguanto las lágrimas para que mi papá me vea fuerte pero da mucha desesperación. Necesitamos ayuda”, lamentó Mirta.

En el caso que alguien pueda asistir con una mochila de oxígeno o un andador, favor de comunicarse al teléfono 2235898204.