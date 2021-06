Volvió el “Fanático de los medidores”: ahora roba flexibles de gas

Cuarenta y cuatro segundos. Ese es el tiempo que de acuerdo a los registros fílmicos de los vecinos del barrio San Cayetano demoró un hombre en cortar el paso del gas y robar un flexible de los medidores en varios domicilios de la zona. El accionar del sujeto es similar al empleado en los robos de medidores de agua que se registra en distintos puntos de la ciudad.

Vecinos de la zona delimitada por las avenidas Colón, Luro, Alió y calle Tres Arroyos vienen sufriendo el accionar de uno o varios sujetos que sustraen una especia de flexible de cobre de los medidores.

Adriana, domiciliada en inmediaciones de Grecia y Bolívar, le contó a 0223 que este lunes cerca de las once de la mañana fue a prender la cocina y se dio cuenta que no había gas. “Sabía que no estaba cortado por falta de pago y no estaba programado ningún corte en la zona por lo que fui al medidor y me di cuenta que faltaba una especie de flexible”, dijo.

La joven revisó las imágenes de las cámaras de seguridad y notó que una persona en menos de un minuto fue la responsable de sacar ese elemento y dejarla sin gas.

“Puede vender lo que sacó por cincuenta pesos y yo terminé pagando cuatro mil para volver a tener gas, además de las molestias que esto ocasiona”, agregó.

Ángeles y Omar, otros vecinos de la zona afirmaron que los hechos se vienen reiterando en el último tiempo en la zona. La sorpresa para los damnificados es que habitualmente descubrían el hecho al levantarse porque actuaban de noche, pero ahora lo hacen a plena luz del día.