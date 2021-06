Alvarado vuelve al ruedo con muchas bajas

Pasó un mes del último partido de Alvarado en la Primera Nacional y fue mostrando su mejor versión en lo que va de la temporada ante Tigre en el Minella, superándolo de principio a fin y mereciendo más que el 1 a 1 final. En el medio, hubo un parate por las restricciones del Gobierno Nacional por la cuestión sanitaria, tuvo que cumplir la fecha libre y ahora vuelve a al ruedo para enfrentar a Estudiantes de Caseros por la duodécima fecha sin cuatro jugadores titulares.

A diferencia de lo que hizo desde su llegada, en las úlitmas jornadas, Gastón Coyette nos acostumbró a repetir el equipo, lo hizo en cinco partidos seguidos y el funcionamiento fue en alza. Por eso, la fecha libre no llegaba en el mejor momento y con el freno al campeonato mucho peor. Si a eso le sumamos, que con el correr de los días perdió varios futbolistas, no fue nada alentador este mes. Alsina llegó a la quinta amarilla con Tigre y deberá purgar una fecha de suspensión, Giacomini y Cáceres sufrieron molestias que no le permiten llegar a este partido y el martes, en los testeos previos al viaje, dio positivo de coronavirus Marcos Astina, la figura del equipo, y también quedó afuera. Si a eso le sumamos que dejó el plantel Tomás Mantia, porque anunció su retiro del fútbol, se quedó sin una variante natural para la zaga y/o lateral izquierdo.

Entonces, Coyette tiene que rearmar el equipo: Agustín Irazoque tendrá su primera vez desde el arranque como primer marcador central y Valentín Dimare, de mucha participación en la Reválida, estará en el lateral izquierdo. Emiliano Bogado, que había perdido el puesto tendrá la chance de demostrar en ataque y Felipe Cadenazzi vuelve al once inicial después de lesiones que le impidieron estar en plenitud en este certamen.

En Estudiantes la situación no fue mucho más tranquila, porque retomó la competencia frente a Tigre y la derrota 2 a 1 significó el fin del ciclo de Mauricio Giganti en el "Pincha". El exentrenador de Alvarado, que lo llevó a la Primera Nacional, no se pudo enfrentar con su exequipo por una decisión de la dirigencia albinegra, luego de un muy buen trabajo en la recta final del torneo pasado (llegó a la semifinal por el ascenso) y un irregular comienzo de esta temporada, con un plantel que se le desmanteló y tuvo que armar casi de cero.

Probables formaciones

Estudiantes de Caseros: Ezequiel Centurión; Nahuel Arena, Santiago Zurbriggen, Fernando Evangelista y Nicolás Fernández; Fernando Joao, Rodrigo Melo, Enzo Acosta y Gianluca Pugliese; Sebastián González y Tomás Bolzicco. DT: Claudio López.

Alvarado; Pedro Fernández; Brian Mieres, Agustín Irazoque, Franco Ledesma y Valentín Dimare; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandnro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Emiliano Bogado. DT: Gastón Coyette.

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Hora: 15.