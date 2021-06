Resaltan que por la vacunación no hay adultos mayores graves por Covid

En el marco de la presentación de nuevo equipamiento médico que posee el Hospital Houssay, administrado por el Pami, las autoridades remarcaron que por la campaña de vacunación por el Covid-19, disminuyó notablemente la cantidad de adultos mayores con casos graves pero subieron las internaciones de pacientes de cerca de 60 años que aún no fueron inmunizados.

"Tenemos menos casos graves en gente grande (por Covid) y si aumentaron los casos graves en pacientes jóvenes que requieren de terapia intensiva", sostuvo en declaraciones a 0223, el director del Houssay, Roberto Fidel.

Por otra parte el médico valoró la satisfacción del personal del hospital de Juan B. Justo 1774 por contar desde hace un mes con un tomógrafo de alta calidad, gestionado por el Pami. "Es de alta definición y nos permite ver con la resolución 3D algunas formas distintas de los órganos del cuerpo. Estamos muy contentos porque nos permite hacer diagnósticos y tratamientos más precisos", aseguró.

En relación a la situación epidemiológica, Fidel indicó que "casi la totalidad de las camas están ocupadas, sobre todo las de terapia intensiva y Covid", como el resto de las clínicas aunque aclaró: "Tenemos respiradores, camas y personal suficiente para atender la demanda de este momento".

Por otra parte, el director ejecutivo de la UGL XI Mar del Plata, Fernando Mogni, advirtió que el sistema de salud sigue tenso en la ciudad, tras la reunión que realizaron este martes por el Comité de Crisis. "El balance de ayer fue que el Houssay, el Higa y el HPC , que son las tres entidades de mayor capacidad, están al límite de su capacidad operativa para la recepción de pacientes Covid", remarcó, situación que dijo, "se da en el resto de las clínicas".

"Hasta el día de hoy hemos podido dar respuestas pero con muchas dificultades. Hemos tenido pacientes a la espera de poder tener una cama, situaciones que no se habían dado en la primera ola y que hoy las estamos repitiendo. Tenemos espera para cubrir las emergencias en el sistema de ambulancias tanto en público como privado y espera en pacientes que necesitan camas de terapia intensiva y que requieren oxigeno de largo flujo", alertó.

En ese aspecto, Mogni aclaró que, de acuerdo a un trabajo en conjunto con el resto de los centros sanitarios, "la modalidad es tratar de no trasladar a nadie hasta no tener garantizada la cama, porque la idea es que la gente no esté esperando en las guardias o pasando un mal momento. Se compensa en domicilio y se traslada una vez que se tiene asegurada la cama", manifestó.

"Situaciones complejas, tensas y conflictivas se dan, porque no es para nada grato al personal de salud no poder dar una respuesta grata a quien lo necesita. Estamos en una situación extremadamente compleja en estos días. Esperamos que las políticas de cuidado que se han implementado en las últimas semanas nos den resultados en los próximos 10 días. Esa es la idea y por eso coincidimos todos, reforzar los cuidados porque el sistema está extremadamente forzado", insistió el médico.

Consultado por la prensa acerca de cómo evaluaron que el Municipio no firmara el comunicado emitido por el Comité de Crisis, Mogni dijo: "No sabía que no había adherido porque lo que se planteó en la reunión de ayer era salir con un comunicado uniforme donde todos pedíamos, por lo menos, blanquear a la ciudadanía, que es el centro con más habitantes de la región, un planteo real y concreto de la situación por todos los actores del ámbito sanitario, más allá de las discusiones políticas que se den en paralelo", concluyó.