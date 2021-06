Perú venció a Colombia y mantiene vivas sus chances de clasificar

Perú ganó esta noche el partido que necesitaba para prenderse en la clasificación por el Grupo B de la Copa América de Brasil al vencer a Colombia por 2 a 1 en el encuentro que por la tercera fecha de esta zona se disputó en el estadio Olímpico de Goiania.

Colombia venía a este partido relativamente holgado con cuatro puntos luego de ganarle en el debut a Ecuador por 1 a 0, pero preocupado por el flojo rendimiento posterior frente a Venezuela, a la que no pudo doblegar y terminó dejando dos puntos "a priori" accesibles con el 0-0 final.

Pero si esto le pasaba a Colombia, ni que hablar al Perú del "Tigre" Ricardo Gareca, que en su debut en la segunda fecha del Grupo B debió enfrentarse con el anfitrión, Brasil, y terminó goleado por 4 a 0, peor inclusive que lo que sufrió Venezuela en la misma circunstancia (0-3).

Pero la resiliencia que caracteriza a este Perú del técnico argentino lo llevó a plantear un partido en que la victoria aparecía no como opción, sino como única alternativa, y hacia allí fue ante un Colombia que con Edwin Cardona en la conducción hace todo a paso lento. Demasiado lento. Y con el agravante de que hoy fue acompañado por su excompañero en Boca Juniors, Sebastián Pérez, también de cadenciosos movimientos.

Fue entonces que no sorprendió que apenas superado el cuarto de hora inicial los peruanos ya estuvieran en ventaja por un gol de Sergio Peña, algo que después fue justificando a lo largo de esa primera etapa.

Claro que no iba a resultar sencilla la marcha peruana hacia la victoria, porque apenas comenzado el segundo período, antes de los 10 minutos ya Colombia había igualado mediante un tiro penal convertido por el delantero ex-Olimpo de Bahía Blanca, Miguel Borja.

Ese tanto fue un volver a empezar para Perú que, sin embargo, tenía muy claro su norte desde el principio, como quedó dicho, y apenas 10 minutos después de que los colombianos alcanzaran la igualdad el destino se puso de su lado y un gol en contra de Yerry Mina le daría el segundo y definitivo, tanto por el que seguirían trabajando durante la media hora restante para terminar de justificar y redondear un triunfo impostergable.

De esta manera, los peruanos dieron un salto de cualitativo y cuantitativo en el Grupo B que encabeza Brasil (en esta tercera jornada tuvo fecha libre) con 6 puntos, seguido por Colombia (jugó 3) con 4, Perú con 3, Venezuela (también jugó los 3) con 2 y cierra Ecuador (jugó 2) con 1.

Síntesis

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Juan Cuadrado y Edwin Cardona; Duván Zapata y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens y Marcos Johan López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Sergio Peña; Christian Cueva y Gianluca Lapadula, DT: Ricardo Gareca.

Goles: PT 17m. Peña (P); ST 8m. Borja (C), de tiro penal y 18m. Mina (C), en contra de su valla.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Gustavo Cuellar por Sebastián Perez (C) y Luis Muriel por Zapata (C); 24m. Yimmi Chará por Cardona (C); 35m. Alfredo Morelos por Medina (C), 37m. Santiago Ormeño por Lapadula (P) y Wilder Cartagena por Peña (P) y 45m. Raziel Garcia por Cueva (P).

Amonestados: Borja (C). Carrillo y Gallese (P).

Estadio: Olímpico (Goiania).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).