Alvarado tuvo otro gran #23J: clara victoria sobre Mitre 3 a 1

Alvarado está firme. Confiado, con ganas, con muchos puntos altos y con ese aprovechamiento de la oportunidad para golpear en los momentos justos. Así, el conjunto de Gastón Coyettte redondeó un triunfazo por 3 a 1 sobre Mitre de Santiago del Estero para seguir escalando en la tabla, estirar su racha positiva y soñar con la clasificación. En un día muy especial, volvió a festejar un 23 de junio, con tres goles de Cadenazzi, con Jaurena como figura y con un grupo solidario que se brindó y sigue ilusionado.

Cuando un equipo está con confianza, aunque vengan las malas noticias, el que entra cumple, se vuelve un conjunto solidario y eso fue Alvarado en el arranque del partido, con un sistema diferente y con jugadores en posiciones no tradicionales. Y más allá de los primeros 4 ó 5 minutos en los que Mitre trató de tener la pelota, el local no lo sufrió. Tampoco fue un manojo de creatividad de mitad de cancha en adelante, pero cumplió con su objetivo de jugar lejos del arco de Fernández y, en la única ocasión clara de la primera etapa, no perdonó. Apareció Jaurena atrás de la línea de mediocampistas rivales y metió un pase "riquelmeano" para la diagonal de Cadenazzi que dejó atrás a Bonnin y empujó al arco vacío para poner el 1 a 0.

¿Merecido? Y...la realidad es que en el partido no pasaba nada. Hasta el final de la etapa el trámite fue parecido, pero con los de Coyette todavía más afirmados, con alguna zozobra por las bandas, lógicas por las presencias de González y Vidal por esos lados, pero sin que lo lastimaran en los metros finales. Es más, si hubo alguna otra chance de cierto peligro, estuvo en los pies de Sebastián Jaurena que probó de afuera y la tiró apenas arriba del travesaño.

Se nota cuando estás derecho. El "torito" volvió del vestuario y se encontró con el segundo gol que le dio tranquilidad y le abrió del todo el partido. Porque Vidal sacó un centro llovido que se le cerró a Bonnín, el arquero dudó si agarrar o cachetear y el despeje fue directo a la cabeza de Felipe Cadenazzi que estaba ahí con el olfato y sólo la dejó rebotar en su frente para el 2 a 0 parcial. A partir de ahí, Mitre fue descontrolado y empezaron a quedar espacios. El goleador tuvo el tercero pero reventó el pecho del arquero y González aprovechó una contra con su velocidad, tardó en dársela a Navarro que venía por el medio y lo cerraron justo.

El complemento era un monólogo del dueño de casa, Jaurena (de los puntos más altos de la noche) casi le pone el broche con un buen derechazo bajo que encontró la respuesta en dos tiempos de Bonnin. El tercero estaba al caer y le faltaba la puntada final. A los 21', un pelotazo largo encontró dormido a Narese, Vidal le ganó en la carrera, tocó al medio y Cadenazzi, que en una semana pasó de una lesión a meter 5 goles, la empujó con el arco vacío para que todo sea alegría, dos años después, en la misma cancha, con un "9" convirtiendo, con la camiseta blanca, con la diferencia que el pueblo de Mataderos no pudo estar para festejar en la popular norte.

El descuento de Mitre, a poco más de 10' del final fue una preocupación, porque con el empujón generó alguna zozobra, ganó faltas cerca del área y Alvarado estaba cansado, no tenía rotación y lo empezó a sufrir. Hasta que ganó un córner y respiró, salió de ese asedio y terminó sin sobresaltos, con varios juveniles en cancha, con el debut de Joaquín Méndez, con otra noche perfecta. Otro #23J perfecto, dos años después del más importante.

Síntesis

Alvarado (3): Pedro Fernández; Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Santiago González, Sebastián Jaurena, Julián Vitale, Leandro Navarroy Ezequiel Vidal; Felipe Cadenazzi y Mauro Valiente. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 25' Leandro Ramírez por Cadenazzi, 37' Juan Rivolta y Dylan Manazza por González y Navarro, y 46' Joaquín Méndez por Valiente.

Mitre (Santiago del Estero) (1): Yair Bonnin; Ezequiel Narese, Leandro Martínez Montagnoli, Matías Moisés, Rubén Zamponi y Sebastián Corda; Juan Alesandroni y Rodrigo Sayavedra; Arnaldo González; Ezequiel Cérica y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Hernán Darío Ortiz.

Cambios: ST 9' Israel Roldán y José Torres por Moisés y Cérica, 16' Gonzalo Díaz por Sayavedra y 29' Matías Donato por González.

Goles: PT 25' Cadenazzi (A); ST 1' y 21' Cadenazzi (A), 33' Palacios Alvarenga (M)

Incidencias: ST 47' expulsado Palacios Alvarenga (M).

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: “José María Minella”.