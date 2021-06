Son al menos 99 las personas desaparecidas por el derrumbe de Miami

Al menos 99 personas permanecían desaparecidas esta tarde luego del derrumbe de un edificio de 12 pisos en la ciudad estadounidense de Miami ocurrido esta madrugada, según reportaron las autoridades locales.



"Las autoridades no tienen noticias de 99 personas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial cerca de Miami este jueves, lo que hace temer un alto balance de víctimas", declaró el jefe de la policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.

"Cincuenta y tres personas fueron localizadas, no tenemos noticias de 99 personas. Eso podría deberse a distintos motivos, aún estamos en la fase preliminar" de las pesquisas, añadió, según lo que consignó la agencia de noticias Télam.



La Cancillería argentina reportó que se busca el paradero de 9 argentinos alojados en ese edificio, mientras que la cancillería paraguaya publicó en redes sociales que 6 personas de ese país tampoco son encontradas desde el derrumbe.

La agencia francesa AFP consignó que al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener "malas noticias".



De acuerdo al sitio web Breaking911, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, afirmó que "se ha establecido un área para los residentes de ese edificio en nuestro centro comunitario. Tenemos 15 unidades familiares, creo, que estamos haciendo arreglos con la Cruz Roja y las van a llevar a habitaciones de hotel".

"También tenemos un edificio al lado que es un hotel con alrededor de 50 unidades y esas personas también tendrán que ser desplazadas porque no es seguro para ellos regresar al hotel al lado de este edificio, porque no estamos seguros de si este edificio va a seguir cayendo", añadió.

"Lo que sabemos es que estaban haciendo trabajos de techo en el edificio en ese momento. Ciertamente, ese no parece ser el problema que lo habría causado. Algunos de los residentes del centro comunitario se han quejado conmigo de que el nuevo edificio que subía hacia el sur solía hacer temblar el edificio cuando estaban colocando los pilotes, pero creo que debemos analizar muy detenidamente lo que sucedió allí porque los edificios no se caen así. Simplemente no se caen así. Es menos probable que un rayo. Simplemente no sucede. No ves edificios cayendo en Estados Unidos ", completó.



"Se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo y sabemos que haremos todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros", dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.