Quilmes le puso el broche a una ventana inmejorable

Redonda. Así fue la semana de Quilmes en Olavarría, ganó todos los partidos que jugó, tuvo momentos de muy buen básquet y cuando no pudo repetir ese nivel, igual se las ingenió para quedarse con los triunfos. En el cierre de la burbuja que organizó Estudiantes en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, el "cervecero" derrotó a Ciclista Juninense por 80 a 77 y se vuelve con la ilusión intacta y la confianza en alto.

El arranque no fue el mejor para Quilmes, que relajado por lo hecho en los partidos anteriores y con el objetivo ya cumplido, no pudo mostrar una buena versión y se encontró rápido abajo. Sin embargo, Manuel Gelpi no esperó y metió mano, comenzó con la rotación y le dio resultado, ajustó atrás, mejoró adelante y llegó al primer descanso apenas 5 abajo: 19-24. Todo se acomodó en el segundo parcial, de la mano de Marquardt los marplatenses igualaron las acciones, encontraron puntos bajo las tablas y desde el perímetro, Ciclista ya no tuvo facilidades para convertir y al vestuario se fueron con Quilmes arriba 45 a 40.

Al regreso, los de Junín buscaron meterse en juego pero les costó, el "tricolor" defendió bien y atajó mejor, fue sacando cada vez más diferencia y parecía que iba a entrar al cuarto final con todo definido. Y si bien lo hizo con un 62 a 51 interesante, la sensación es que no estaba tan tranquilo, con algunos jugadores cargados con faltas empezaron a perder solvencia y Ciclista lo aprovechó, metió un parcial 18-3, se puso a cuatro puntos (69-65) y le dio al final un cierre mucho más ajustado de lo que se preveía. Una vez más la presencia de Tirrel Brown en la pintura fue determinante para sostener el triunfo que fue la frutilla para una semana inolvidable de Quilmes en Olavarría, el final de la fase regular y la ilusión de cara a los playoffs.

Síntesis

Quilmes (80): Gago 17, Pelorosso 11, Ortiz 2, J. Merchant 9 y Brown 18 (FI); Ecker 1, Skidelsky 5, Marquardt 13 y Reinick 4. DT: Manuel Gelpi.

Ciclista Juninense (77): Britos 21, Battistino 6, Cerminato 9, Boudet 23 y Silva Ansaloni 4 (FI); Tamburini 5, Acuña 2, Franchela 2, Paulichi 5 y Conti 0. DT: Daniel Jaule.

Parciales: 19-24, 45-40 y 62-51.

Estadio: Parque Carlos Guerrero, de Olavarría.

Árbitros: Julio Dinamarca, Alejandro Trías y Alejandro Vizcaíno.