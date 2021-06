Aldosivi debutará como local, y recibirá a todos los grandes menos River

Se realizó este martes por la tarde el sorteo del fixture del próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol, y Aldosivi debutará el fin de semana del 16 de julio como local ante Patronato de Paraná. Una semana después, visitará a Platense.

El torneo se jugará a 25 fechas, todos contra todos a una rueda, y lo único que no se sorteará serán las localías de los clásicos, que se invertirán con respecto a la Copa que se disputó en el primer semestre de este año. El mismo culminará el fin de semana del domingo 12 de diciembre, y se jugarán fechas entre semana para cumplir con el calendario establecido.

River Plate recibirá a Boca Juniors en el estadio Monumental el domingo 3 de octubre, por la fecha 14 del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol, según determinó el sorteo realizado hoy.

En tanto, la primera fecha será: Unión-Boca, Central Córdoba-Banfield, Arsenal-San Lorenzo, Newell's-Talleres, Independiente-Argentinos, Sarmiento-Estudiantes, Aldosivi-Patronato, Gimnasia-Platense, Vélez-Racing, Godoy Cruz-Rosario Central, Huracán-Defensa y Justicia, Lanús-Atlético Tucumán y River-Colón.

Para el equipo de Fernando Gago, vale destacar que cuatro de los cinco equipos grandes del fútbol argentino vendrán al José María Minella: Racing (3ª fecha), Independiente (16ª) Boca (20ª) y San Lorenzo (22ª). En tanto, visitará a River Plate en la octava fecha, el fin de semana del 25 de agosto.

Fixture de Aldosivi

1° fecha (Local) vs. Patronato

2° fecha (Visitante) vs. Platense

3° fecha (L) vs. Racing

4° fecha (V) vs. Rosario Central

5° fecha (L) vs. Defensa y Justicia

6° fecha (V) vs. Atlético Tucumán

7° fecha (L) vs. Colón

8° fecha (V) vs. River

9° fecha (L) vs. Lanús

10° fecha (V) vs. Huracán

11° fecha (L) vs. Godoy Cruz

12° fecha (V) vs. Vélez

13° fecha (L) vs. Gimnasia

14° fecha (L) vs. Unión

15° fecha (V) vs. Sarmiento

16° fecha (L) vs. Independiente

17° fecha (V) vs. Newell’s

18° fecha (L) vs. Arsenal

19° fecha (V) vs. Central Córdoba

20° fecha (L) vs. Boca

21° fecha (V) vs. Banfield

22° fecha (L) vs. San Lorenzo

23° fecha (V) vs. Talleres

24° fecha (L) vs. Argentinos

25° fecha (V) vs. Estudiantes