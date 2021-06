La Justicia rechazó la cautelar que presentó un colegio para que haya clases presenciales

A una semana de que el Instituto Albert Einstein presentara un recurso de amparo para reanudar las clases presenciales dentro del establecimiento después de que en Mar del Plata se suspendiera la actividad educativa por el retroceso a la fase 2, la Justicia se pronunció en contra del pedido. Así lo confirmaron desde la institución, cuyos representantes legales habrían hecho la presentación en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº13, a cargo de Maximiliano Colángelo.

En su resolución, el magistrado señaló que en la presentación judicial “no hay una sola referencia al estado actual del nivel de contagios en esta ciudad”, ya que desde la institución educativa sólo mencionaron “la existencia de 30 casos” de coronavirus en la institución, situación que no se refleja en toda la ciudad, fuertemente golpeada desde hace varias semanas por la segunda ola de la pandemia. En ese sentido, Colángelo consideró que sobreponer la situación particular a la que atraviesa “toda una comunidad es no comprender la magnitud de la emergencia, las características de la pandemia, la existencia de circulación del Virus SARS-CoV-2”. “Esta situación de emergencia no afecta solo a la amparista, sino (aunque de manera asimétrica) a toda la sociedad, a toda la comunidad de la ciudad de Mar del Plata de la cual el Instituto Albert Einstein forma parte”, precisó.

Más adelante, el juez Colángelo advirtió que si bien "nadie puede pensar que la virtualidad -al menos por el momento- tenga el mismo estándar de calidad que la presencial", en la presentación "no se menciona claramente" cuál es la afectación que genera al colegio la suspensión de la presencialidad.

Los representantes legales del colegio Einstein se habían presentado en la justicia luego de que no obtuvieran respuestas a los planteos hechos previamente a los institutos dependientes de la Dirección de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, en especial Colegios No Subvencionados, Departamentos Municipales y Provinciales de Salud. Incluso, después la escuela reiteró su postura en redes sociales, en donde alertó sobre las "consecuencias altamente negativas que implica en la formación de niños y jóvenes" la suspensión de la presencialidad educativa que decretó la Gobernación.

"Los números que los colegios brindamos a Cuidar Escuelas respecto a contagios, aislamientos, etcétera, arrojan datos que no señalan a las escuelas como vectores de complicación en el manejo responsable de la pandemia", cuestionaron.