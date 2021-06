Una escuela privada de Mar del Plata va a la Justicia para que haya clases presenciales

Los representantes legales del Instituto Albert Einstein anunciaron que presentaron un recurso de amparo a la Justicia para que puedan continuar las clases presenciales dentro del establecimiento después de que en Mar del Plata se suspendiera este tipo de actividad educativa por el retroceso a la fase 2 que resolvió el viernes el gobierno de Axel Kicillof.

A través de un comunicado al que tuvo acceso 0223, desde la institución confirmaron que se impulsó una "acción con solicitud de medida cautelar" ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº13, que está a cargo de Maximiliano Colángelo.

"Estamos convencidos de que la seguridad sanitaria de la escuela está debidamente garantizada para llevar a cabo su tarea de educar y acompañar en el proceso de formación a niños y jóvenes, especialmente en estos momentos históricos que nos tocan vivir", ratificaron.

De todos modos, la escuela privada aclaró que, hasta tanto se expida la Justicia, acatará la disposición provincial "entendiendo que no todos pueden compartir total o parcialmente los alcances del pedido". "Las clases virtuales están garantizadas para todos aquellos que no quieran o no puedan participar de la presencialidad", informaron.

El Einstein, además, justificó la presentación judicial al no haber acusado respuestas a los planteos hechos previamente a los institutos dependientes de la Dirección de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, en especial Colegios No Subvencionados, Departamentos Municipales y Provinciales de Salud.

La escuela reiteró su postura en redes sociales donde advirtieron por las "consecuencias altamente negativas que implica en la formación de niños y jóvenes" la suspensión de la presencialidad educativa que decretó la Gobernación.

"Los números que los colegios brindamos a Cuidar Escuelas respecto a contagios, aislamientos, etc., arrojan datos que no señalan a las escuelas como vectores de complicación en el manejo responsable de la pandemia", cuestionaron los representantes legales.

El viernes, el intendente Guillermo Montenegro se había mostrado a favor de la presencialidad y cuestionó la decisión de Provincia aunque ratificó su acatamiento. Por la tarde, un grupo de padres autoconvocados se reunió en la Municipalidad para realizar una "vigilia" por la permanencia de las clases en las aulas.