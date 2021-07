Trabajadores de Salud piden una reunión con Montenegro y reclaman la recategorización

En el marco de una jornada provincial,. los trabajadores de la salud nucleados en Cicop Mar del Plata realizan una “movilización virtual” como última herramienta para obtener una respuesta de las autoridades municipales. Aseguran que mantienen un “destrato incomprensible” hacia el sector.

Según explicó a 0223 Radio Micaela D'ambra, referente de Cicop, hace más de un año que los profesionales solicitan una reunión con el Jefe Comunal para expresarle las diferentes problemáticas que atraviesan quienes se desenvuelven en el ámbito local.

“En Mar del Plata hay una situación de maltrato por parte de la gestión municipal”, aseguró la representante gremial al tiempo que agregó: “hace 15 meses que esperamos que Montenegro nos reciba como profesionales de la salud como recibe a todos los demás sectores de la ciudad. Ya no sabemos cómo hacer para que la salud esté dentro de la agenda comunal".

Según detalló D'ambra, durante la última junta comunal se recategorizaron 180 trabajadores comunales y, en esa nómina no hay un solo trabajador dependiente de la Secretaría de Salud. “Hace más de 10 años que estamos mal categorizados y, por lo tanto no cobramos un sueldo acorde a nuestra profesión”, dijo mientras consideró que el “destrato” que hay hacia los trabajadores de salud es “incomprensible”. “Desde la Secretaría de Salud dieron el aval para la recategorización, pero la junta no aprobó a ningún trabajador del sector”, detalló.

Consultada sobre la relación de los trabajadores con la titular de la cartera, Viviana Bernabei, D'ambra reconoció que hay diálogo. “Tenemos un mínimo diálogo que en ocasiones se corta. Pero respecto a este reclamo puntual su secretaría ya dio el aval”, dijo.

Por último, D'ambra aseguró que los trabajadores de la esfera municipal se desempeñan en espacios con falencias de infraestructura y cuentan con insumos limitados. “No podemos planificar porque no tenemos ingresos a largo plazo. Hay insumos que compramos nosotros cuando está sancionada la emergencia sanitaria y es preocupante. Por otra parte tenemos una situación medio crítica respecto a las condiciones edilicias de algunos edificios y necesitamos que se entienda que la salud no puede esperar más”, concluyó.