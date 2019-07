Preocupa el traspaso de profesionales de la salud del sector público al privado

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) mostraron su preocupación por la baja de profesionales en el sistema de salud público que, según argumentaron, son seducidos por las condiciones salariales y laborales del sector privado.

En diálogo con 0223, Micaela Dambra, secretaria gremial de Cicop Mar del Plata, señaló que "cada vez hay menos profesionales en el sector público, tanto provincial como municipal". "No hay una semana que tengamos una reducción de módulos, un período de licencia sin goce de sueldo o renuncias", manifestó.

En esa sintonía, Dambra advirtió que esta situación se observa tanto en hospitales como en los centros de atención primaria de salud. "Esto se traduce en menos atención para la población ya que hay menos turnos, por eso desde Cicop entendemos que no tenemos todos los elementos para trabajar y que el principal problema como sistema es la no jerarquización profesional del recurso humano", aseguró.

Respecto a los motivos que cautivan a los profesionales que deciden abandonar el sector público, la secretaria gremial indicó que "tiene que ver con una cuestión salarial y con las condiciones de trabajo". En este sentido, la representante pidió por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 6991, la cual establece la adhesión plena a la ley provincial de carrera profesional, ya que "no se están cumpliendo ninguno de los artículos". "Si se cumplieran esos puntos, empezaríamos el camino de la jerarquización que se traduce en atención y calidad", exigió.

"En la mayoría de los centros de atención tenemos menos horas para atender la demanda de la gente, por eso estamos desbordados y no llegamos a cubrir toda la atención del día. No tenemos tiempo para trabajar como corresponde en la prevención y en la promoción de la salud. Es un problema que se podría resolver con voluntad política", sostuvo.

Por otra parte, Marta Márquez, presidenta de Cicop, detalló que "esta situación comenzó a observarse hace algunos años a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires". "Hay compañeros que llevan trabajando hasta diez años en el sector público y deciden renunciar e irse al privado. Para muchos que terminan la residencia en el sistema público a veces no les es atractivo quedarse y se van en busca de otros trabajos", ejemplificó la máxima dirigente.

En este sentido, Márquez remarcó el concepto de "pluriempleo", es decir que quienes permanecen en el sector público también cuentan con hasta dos trabajos en el área privada para alcanzar un mayor salario. "Lo vemos con enorme preocupación. Esto está relacionado con los bajos costos y las condiciones de trabajo. Hoy un ingresante de 36 horas cobra por debajo de la línea de la pobreza. Se trabaja en malas condiciones, hay lugares donde la infraestructura no es la adecuada y no tienen ni calefacción. Son cuestiones que conforman un panorama complejo y preocupante", argumentó.

De todas formas, la presidenta de Cicop reconoció que no siempre el sector privado ofrece mejores condiciones, aunque destacó que sí "cuida mejor al personal y la carga horaria es menor". "El gran deterioro del sistema público hizo que esto sea así. En números no tenemos ningún registro, pero es algo que venimos observando hace rato. Antes era muy difícil que alguien decidiera renunciar al sistema público", subrayó.

Asimismo, Pablo De la Colina, subsecretario de Salud de General Pueyrredon, afirmó que dicha realidad que plantean desde el gremio "es una mera suposición debido a la baja de cargas horarias" y señaló diferencias salariales que existen en algunas especialidades médicas entre ambos partes. De todas formas, aseguró que "esto pasó siempre" y que se trata de "un circuito que se va dando".

"Tiene que ver con nuevas camadas y con los objetivos de cada profesional, pero no hay una oleada. Algunos no tiene interés en trabajar en un centro periférico, no tiene que ver solo con la paga sino con los propósitos de cada médico", comentó y resaltó que también existen períodos en los que "vuelven los médicos".

"Habría que estudiarlo. Estamos en un momento de poca oferta. Hoy los jóvenes están más avocados a la actividad privada, son muchos los determinantes, se acercan menos al sector público" replicó a la vez que destacó el ingreso de muchos profesionales al Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que se dio en los últimos meses. "Tiene que ver con los intereses de cada uno", resumió.