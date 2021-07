Estiman que la población adulta estará vacunada con dos dosis en 40 días

Mientras la campaña de vacunación contra el Covid-19 avanza a buen ritmo y sostenido, las autoridades sanitarias prevén terminar de aplicar la segunda dosis en la población adulta de General Pueyrredon para fines de agosto, en coincidencia con las proyecciones que se trazaron sobre otros grupos etarios.

Fernando Mogni, titular del Programa de Atención Médica de Integral (Pami), precisó a 0223 Radio que "en los próximos 30 o 40 días estaríamos abarcando casi la totalidad de la aplicación de la segunda dosis de la población jubilada y pensionada". "Para inicios de septiembre tendríamos que tener a esta población con el tratamiento completo", señaló.

Asimismo, Mogni confió que el proceso de vacunación en los establecimientos cerrados de atención a personas con discapacidad, de salud mental y en residencias de larga estadía de Mar del Plata y la región "viene muy bien". "El 99,9% de los tratamientos están completos", remarcó en este sentido e indicó: "Esta semana vamos a finalizar toda la campaña de vacunación en dos dosis de los casi 200 establecimientos cerrado".

En cuanto a la inoculación en el resto de la población, el titular del Pami aseguró que "se viene avanzando muy bien en la aplicación de la primera dosis de acuerdo a los tiempos establecidos" y a la disponibilidad de vacunas.

En este sentido, Mogni explicó que se había priorizado avanzar en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm y adelantó que la próxima semana se administrarán más dosis del segundo componente de la Sputnik V. En este caso, recalcó que la aplicación entre la primera y segunda dosis es de 90 a 180 días de diferencia.

Por último, el responsable del organismo resaltó que cerca del 85% de la población mayor de 60 años ya fue inoculada contra el Covid-19 y resta una porción que "aún no se inscribió o no se presentó de manera espontánea en alguno de los vacunatorios". Por ello, el Pami encabezará campañas de concientización en los próximos días para alentar la inscripción entre quienes todavía no lo hicieron.

Las proyecciones que manifestó Mogni están en línea con estimaciones de las autoridades de la Región Sanitaria VIII, que prevén terminar de suministrar la primera dosis entre todos los inscriptos entre julio y agosto.

"Al ritmo que venimos aplicando de 5 a 7 mil vacunas por día, estamos a 100 mil de las personas inscriptas, con lo cual, no es descabellado pensar que sobre fines de julio, primera semana de agosto hayamos vacunado a la totalidad de los inscriptos", valoró Gastón Vargas, titular del organismo.