Avanza la vacunación y en agosto todos los marplatenses inscriptos podrían tener una dosis

Desde Zona Sanitaria VIII consideraron que debido a los avances en la campaña de vacunación en Mar del Plata, entre julio y agosto todas las personas anotadas -de un total de casi 400.000 inscriptos- podrían ya tener aplicado la primera dosis.

"Al ritmo que venimos aplicando de 5 a 7 mil vacunas por día, estamos a 100 mil de las personas inscriptas, con lo cual, no es descabellado pensar que sobre fines de julio, primera semana de agosto hayamos vacunado a la totalidad de los inscriptos. Y casi un 50% de segundas dosis aplicadas. Ya han comenzado a dar turnos de 18 a 39 años sin factor de riesgo y estamos avanzando con las segundas dosis", expresó en diálogo con 0223 Radio, Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria VIII.

En ese análisis, el médico confió en encarar la primavera "con otra posibilidad inmunológica comunitaria" pero no descartó complicaciones derivadas de la peligrosa variante Delta, "ya que la pandemia siempre te corre el arco".

En relación a la demora por las segundas dosis, Vargas insistió en que "las primeras dosis no es que venzan sino que tienen un porcentaje alto, de 78 a 76% de generación de anticuerpos y que la segunda dosis los eleva hasta a veces el 90%" y no descartó que el Ministerio tenga como estrategia implementar combinar vacunas diferentes.

Según información brindada por el organismo dependiente del Ministerio de Salud provincial, durante el fin de semana cerca de 16.500 personas se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el Covid en las postas habituales y en las itinerantes.

Para Vargas, la próxima etapa de la vacunación podría desarrollarse en barrios alejados "donde la gente no acceda a la tecnología o no se entera", en zonas como El Boquerón o la zona de quintas. pero no descartó implementar operativos itinerantes como el realizado en Punta Mogotes, con el auto, en el Parque Camet.

"Estamos evaluando cómo funcionarán pero entendemos que hay una necesidad de territorializar más la vacunación quizás no tanto con la dinámica de una posta en algún lugar específico, con una afluencia esperada de 300 a 400 personas por posta, sino dispositivos donde se vacunen 40 personas. Ir a buscar a vacunarlas", completó.