Emocionante: estuvo internada un mes por el Covid-19 y así se reencontró con su familia

En una semana triste y dolorosa por la confirmación de las cien mil muertes que acumula el país desde marzo del 2020 por la pandemia, también aparecen historias en Mar del Plata que abren una luz de esperanza. María Laura es una de las personas que sobrevivió al Covid-19 y puede contarla: vive en el barrio Jorge Newbery y recién pudo volver a abrazar a su familia este jueves después de salir de la terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, donde luchó contra la enfermedad a lo largo de un mes.

La mujer de 34 años se contagió a principios de junio. Los primeros días los pasó en su casa hasta que en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) le diagnosticaron una neumonía bilateral y un domingo tuvo que ser trasladada de urgencia al centro hospitalario de Juan B. Justo al 6500. Desde el primer momento, su cuadro fue grave. "Estuvo desconectada de la realidad por mucho tiempo. Recién el 30 de junio se despertó", comentó a 0223 Verónica, su tía.

"La verdad que estamos más que agradecidos con todo el personal del Hospital Interzonal, desde los médicos hasta las enfermeras y mucamas. Todos la atendieron como una reina. Ella volvió a nacer. De hecho, a ella le quedó una marca en el cuello por el tiempo que pasó en terapia y los médicos la definen como la marca de una sobreviviente", comentó la familiar de la paciente recuperada.

La pesadilla de María Laura terminó este jueves por la mañana, cuando pudo retornar a su casa de Garay al 9200: allí, la esperaba para abrazarla, ansiosa, su hija Agustina, de 9, y los tres sobrinos de 9 años y 2 años y medio. Frente al domicilio, Claudio y Elsa, su papá y mamá, también colocaron un pasacalle gigante para hacer visible el agradecimiento al personal médico y a "cada persona que oró" por su salud.

"Valoro el amor de familia. María Laura es muy buena persona y muy buena madre. Toda la familia estuvo pendiente y también hubo un montón de gente haciendo oraciones por ella. Ella es un fiel testimonio de que con fe, oración y esperanza se sale. Es una guerrera que salió victoriosa", resume Verónica.

Las personas no solo le dieron fuerzas a través de oraciones sino que también la ayudaron económicamente: es que la mujer tuvo que pagar 27 mil pesos por una resonancia ya que en el hospital no se la podían hacer al no encontrarse en funcionamiento el único tomógrafo disponible en el Alende. "Para nosotros es una suma bastante importante. Hubo que pedir un préstamo y se juntó plata a través de rifas para poder ayudarla con todos los gastos", afirma la tía.

María Laura, que se dedica a trabajar en distintas casas de familia, ahora puede descansar con su única hija mientras se repone de la larga lucha que finalizó esta semana. "Ella tenía un poco de miedo antes de contagiarse y ahora mismo tiene más miedo que antes. Pero gracias a Dios está bien y recuperándose. Pasamos cosas tremendas, días de muchos nervios, pero hoy la vemos bien y eso es por los médicos. Estamos súper agradecidos", concluye Verónica.