Por el viento se cayó parte de un árbol sobre dos casas y deben retirarlo con una grúa

Las ráfagas de hasta 90 km/h que se registraron en Mar del Plata durante el fin de semana y que mermaron en el transcurso de las últimas horas generaron importantes daños en distintos puntos de la ciudad, sobre todo, por la caída de árboles sobre viviendas. Ese ese el caso de dos casas precarias ubicadas sobre un pasillo en Irala al 4700 del barrio Las Avenidas, en donde se desprendió un gajo de una planta de gran porte sobre los techos y demandó un fuerte operativo de parte de Defensa Civil y el Emsur para removerlo.

El árbol en cuestión se encuentra en el centro de la manzana y, a raíz del fuerte viento, se desprendió una rama enorme que cayó sobre los techos de chapa de dos viviendas en donde, más allá del susto, no se registraron daños mayores. Por ese motivo, desde temprano, el municipio trabaja en el lugar, no sólo para retirar el pedazo de árbol caído, sino también para evitar que otro trozo que no terminó de desprenderse lo haga encima de las construcciones.

Cristian, habitante de una de las casas afectadas por la situación, contó que este domingo se despertó por el ruido de la caída de la rama y que no era la primera vez que sucedía, por lo que reclamó que se tomen medidas urgentes para no volver a correr riesgos. El mismo pedido hizo Graciela, su vecina, que vive al lado junto a sus hijos de 20 y 26 años. “Si no se hace algo, peligra la vida de todos”, dijo en diálogo con 0223.

Por la magnitud de la planta y su ubicación, los agentes municipales que asistieron a los vecinos advirtieron que deberán dar intervención a una grúa para que “abrace” el árbol y pueda ser retirado sin generar inconvenientes; tarea que se concretará este martes.