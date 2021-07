Quilmes a la final, con el corazón en la mano

Quillmes no se rindió, luchó hasta el final y tuvo premio. Definirá la Conferencia Sur ante Villa Mitre. (Foto: Marcos Aramburu)

Primero hay que saber sufrir. Y Quilmes supo, no se entregó, se mantuvo en partido y después aceleró para arrebatarle el juego al local Deportivo Viedma, llevarlo al suplementario y mostrar personalidad, sacar la chapa y la historia en el básquet nacional, quedarse con la victoria por 90 a 85 y sacar pasaje a la final de la Conferencia Sur donde se medirá con Villa Mitre de Bahía Blanca por un lugar en la gran definición por el ascenso a la Liga Nacional.

Ni el más optimista hincha "cervecero" quizá, se imaginaba este cierre de temporada. Quilmes llegó a la burbuja de Olavarría con el objetivo de clasificar, sin saber que iba a ganar todos los partidos, que se iba a meter en los playoffs y que entraría a las etapas decisivas en alza. Todo eso logró, tiene el plus de la historia, de su pasado que quiere hacerlo presente y que lo ilusiona de cara al futuro.

No fue fácil. Después de un arranque equilibrado, le costó, se secó en ofensiva y no encontró cómo parar al local que aprovechó el momento, frenó a Brown y se fue al descanso corto con una ventaja demasiado amplia: 20-11. Gelpi los tranquilizó y el "tricolor" mantuvo la calma, no se desesperó y se acomodó de atrás para adelante, defendió mejor y empezó a acertar más en ataque y emparejó. Sin embargo, otra vez logró escaparse el dueño de casa y se fueron al vestuario nuevamente con 9 de luz: 36-27

