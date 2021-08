Círculo quiere hacer valer el punto conseguido en Mendoza

Ever Ullúa se recuperó de Covid-19 y volverá al equipo titular.

Lo más importante para Círculo es que, desde hace algunas fechas, compite de igual a igual, puede ganar, empatar o perder, pero está a la altura, no la pasa mal como en las primeras jornadas. Entonces, el conjunto de Gustavo Noto afronta los partidos con otra confianza y luego del empate en Mendoza, sabe que ese punto tendrá mucho más valor si suma de a tres en el "Guillermo Trama", cuando reciba este domingo desde las 15 a Sol de Mayo de Viedma por la 15ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Es fundamental hacerse fuerte en casa para, a partir de ahí, ganar confianza y saber que traer algo de afuera siempre sirve. Pero si se empata de visitante y no se puede ganar de local, esas unidades no permiten despegar del fondo de la tabla. Para este encuentro, Noto dispondrá de cuatro futbolistas que estuvieron afuera por Covid (Lucio Chiappero, Ramiro Rodríguez y Ever Ullúa), por lo que podrá disponer casi de todos los jugadores, a excepción de Nahuel Pájaro que continúa recuperándose de una contractura.

En la visita, sobresale la presencia como entrenador de Luis Islas, exarquero de Independiente y la Selección Argentina, y ayudante de campo de Diego Maradona en Dorados de Sinaloa.