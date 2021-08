Un hospital quiere trasladar a una beba en estado delicado porque su obra social no paga

Un matrimonio de Mar del Plata atraviesa una situación de plena angustia: Martina, su beba de 1 mes de vida, necesita que su obra social, se haga cargo de los pagos al Hospital Privado de la Comunidad (HPC), donde la chiquita está internada en estado delicado desde su nacimiento, por una malformación. De no tener respuestas para este lunes, las autoridades del nosocomio van a trasladarla al Materno Infantil y quieren que la familia pague los gastos de la internación.

Martina nació con gastrosquisis, una malformación en la zona abdominal que produce que los intestinos del bebé salga del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo y con la posibilidad que otros órganos puedan también salirse. "Desde que nació, nunca pudo salir del hospital porque estuvo internada", contó con dolor a 0223, Rocío Gonzalvez, mamá de la pequeña, que este 11 de agosto cumple 2 meses.

"Hace unos días desde el hospital me avisaron que la quieren derivar a mi hija al Materno Infantil, porque supuestamente la Obra Social de Personal de Maestranza desde el 21 de junio no está aportando al HPC. Antes de tener a mi bebé, hablé con la obra social para saber si me cubría la cirugía y la internación y ellos me dijeron que sí. Pero ahora en la sede que hay en Mar del Plata no me dan respuestas. Así, decidimos con mi marido enviar una carta documento el viernes a la sede central, en la ciudad de Buenos Aires. En el hospital me dicen que si el lunes no tienen novedades, la pasan al Materno y la cuenta con los gastos de internación, que serían de miles de pesos, me los pasan a mí. Cosa que me sería imposible de afrontar", lamentó.

A pesar que la joven mamá agradeció la amable atención de todos los profesionales del nosocomio de Córdoba al 4500, alertó que tras la atención médica, surgió un inconveniente por una supuesta mala praxis y el traslado sería muy riesgoso para la salud de Martina. "Mi hija tenía una vía que iba a una vena que va al corazón, donde le pasaban todos los alimentos y medicamentos. Cuando la cambiaron, al colocarle una nueva, notaron al otro día en una ecografía que un pedacito de esa vía quedó clavada en el corazón. Le podría haber dado un paro a la nena. Como no pudieron sacárselo, hablaron con un especialista en el Hospital Garrahan para hacerlo", contó a este medio.

"Lo único que quiero es que venga ese doctor y le saque eso del corazón. Y después que el HPC se arregle con la obra social. El problema lo tienen ellos con el pago. Ni mi chiquita ni nuestra familia tienen la culpa", razonó.

En caso de no haber una solución por parte de la obra social del personal de Maestranza, la familia dará intervención urgente a la Superintendencia de Salud de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, con la posibilidad de dar acciones legales ante lo sucedido.