Está internada con fibrosis quística y la obra social le niega un medicamento hace dos meses

Ayelén Pacheco es una joven de 34 años que padece fibrosis quística y se encuentra internada en una clínica privada de Mar del Plata. A la espera de un trasplante de pulmón hace tres años, la mujer reclama a la obra social que le garantice un medicamento para mejorar su calidad de vida.

La fibrosis quística es un trastorno heredado que causa daños graves en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. En el caso de Ayelén, recién se lo diagnosticaron a los 14 años.

Según contó la joven a 0223, su médica de cabecera y profesionales del hospital Rodolfo Rossi de La Plata y de la Fundación Favaloro le recetaron hace dos meses Trikafta, un medicamento importado cuyo valor asciende a 24 mil dólares. Pero a pesar de los múltiples reclamos, e incluso a instancias de la Justicia, la obra social de Choferes de Camiones se lo niega.

"Ellos aducen que no tienen plata para comprarlo y que necesitan pedir ayuda al Estado. Mi abogada ya hizo denuncias por incumplimiento, pero así tampoco responden", contó la damnificada.

Su estado de salud desmejoró en los últimos días y el viernes pasado debió ser internada de urgencia en una clínica de la ciudad tras sufrir neumotorax, un colapso pulmonar. "Todo esto se hubiera evitado si la obra social me daba la medicación que ya solicité hace dos meses", reparó. En caso de que su cuadro no evolucione favorablemente, la joven será trasladada a la Fundación Favaloro para ser intervenida quirúrgicamente.

En medio de esta situación, desde hace tres años Ayelén figura en lista de espera por un trasplante bipulmonar. "No tengo una vida normal. Vivo con una infección, tomando antibióticos por boca y endovenosos que ya no me hacen efecto, por lo que tengo fiebre casi todos los días. Me falta el aire y me canso al caminar unos pasos", explicó al finalizar.