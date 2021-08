Círculo recibió un mazazo en Bahía Blanca

Los tempraneros goles de Olimpo le complicaron la tarde a Círculo que se le hizo muy cuesta arriba el partido y terminó cayendo sin atenuantes por 4 a 0 en Bahía Blanca por la 17ma fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

El arranque fue de estudio del rival y del viento. Entonces, no pasó demasiado. Pero una pelota parada cambió todo. Porque a los 10', después de un córner, la volvieron a abrir para López Alba que metió el centro y Juan Perotti llegó a la carrera y metió el cabezazo letal para el 1 a 0. Tan fuerte fue el impacto para el "Papero", que no se llegó a recuperar cuando un tiro libre en el borde del área fue ejecutado por Braian Guille luego de un movimiento y sentenció el segundo. Dos mazazos rápidos para el conjunto de Noto.

El mejor pasaje de esa primera mitad llegó luego del segundo golpe, Diego Martínez mostró presencia ofensiva y tuvo dos ocasiones seguidas para intentar descontar y meter a Círculo en partido, pero chocó con sendas intervenciones de Guido Villar para ahogar el grito. Pero eso fue lo único que pudo concretar en los 45' iniciales y se fue al descanso con un panorama complicado.

A la vuelta del vestuario, el local manejó la pelota pero no tenía profundidad. Cuando aceleró, obligó a una buena intervención de Chiappero para evitar el tercero. Sin embargo, llegó a los 18', Seismandi metió el centro y Nadir Hadad estiró la cuenta. Otra vez sintió el golpe Círculo y casi pasa como en el primer tiempo que llegó uno atrás de otro, nomás que esta vez el arquero ganó el duelo con Seismandi. El juego estaba terminado, no había mayores emociones. Círculo cambiaba pero no encontraba cómo llegar al arco de Villar y el local estaba tranquilo con la ventaja.

Pero los cambios le volvieron a dar voracidad y, 4' después de ingresar, Aldo Araujo dibujó un golazo desde afuera del área para sellar el 4 a 0. Mayor aprovechó para darle descanso a los titulares, agotó los cambios y el tiempo se esfumó. Otra derrota del "Papero" que no puede levantar y sufrió un duro cachetazo en Bahía frente a uno de los candidatos al ascenso.

Síntesis

Olimpo (Bahía Blanca) (4): Guido Villar; Rodrigo López Alba, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Lucas Seimandi, Facundo Affranchino, Sebastián Fernández y Nadir Hadad; Braian Guille y Diego Ledesma. DT: Carlos Mayor.

Cambios: ST 33' Leonardo Valdez y Aldo Araujo por Guille y Hadad, 40' Ivo Di Buo y Pablo Soda por Fernández y Ledesma, y 42' Thiago Faur por Perotti.

Círculo Deportivo (0): Lucio Chiappero; Emiliano Rodríguez, Juan Zarza, Leandro Basterrechea, Gabriel Charra y Matías Reali; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez y Ever Ullúa; Enzo Astiz y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 0' Matías Castillo por E.Rodríguez, 23' Lucas Sánchez por Charra, 25' Sebastián Batista por Vértiz, y 33' Pedro Barberini por Reali.

Goles: PT 10' Pierotti (O) y 13' Guille (O); ST 18' Hadad (O), 37' Araujo (O)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela, de Río Tercero.

Estadio: “Manuel Manzano” (Club Libertad)