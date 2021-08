Maduro liberó al vocero de Guaidó como gesto a la oposición

El exdiputado venezolano Freddy Guevara, cercano colaborador del líder opositor Juan Guaidó, fue excarcelado tras ser acusado de traición a la patria y terrorismo y detenido el 12 de julio por efectivos del servicio de inteligencia venezolano.



La fiscalía, acusada de servir al Gobierno chavista, justificó los cargos vinculándolo con los violentos enfrentamientos por esos días entre policías y bandas criminales en una barriada de Caracas, que las autoridades vincularon con un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.



Su liberación se produce en medio de un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México, con mediación de Noruega y en el que la liberación de presos políticos está entre los puntos de la agenda.



"No tengo claridad de cuáles son las medidas (de libertad), tengo que revisarlo. No tengo claro cuáles son las limitaciones", dijo Guevara, de 35 años, a medios de prensa en su residencia. "Mientras aquí en Venezuela no haya una solución política, sé que mi libertad es condicional como la libertad de todos los venezolanos", añadió.





Una de sus abogadas, Teresly Malavé, explicó a la agencia de noticias AFP que el juez "no le ha impuesto las condiciones". "Mañana le informaremos al juez la decisión y me imagino que le dirán que le da libertad plena o (régimen de) presentación", precisó Malavé, que descartó que se trate de una medida de prisión domiciliaria.

Guevara, exlegislador del Parlamento elegido en 2015 y cuyo período venció en enero de 2021, estaba retenido en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia. Durante su tiempo en custodia, sufrió Covid-19, y su médico y familiares advirtieron podía tener consecuencias por un antecedente de arritmia.



El exdirigente estudiantil aseguró que desconoce si se sumará al equipo de la oposición en las negociaciones en México, como indicaron versiones de prensa. "No tengo mayor información política", señaló. "Tengo que ponerme en contacto (...) con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde esto, en el contexto en el que está". "Uno está realmente aislado" en la cárcel, siguió. "Hace tres o cuatro días fue que me logré enterar (...) que había un proceso en México".



En el pasado, Guevara fue acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron unos 125 muertos en 2017. Tras la autorización para enjuiciarlo, se refugió en la embajada de Chile hasta que Maduro lo indultó en septiembre del año pasado.