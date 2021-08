Afuera, Aldosivi sonríe: gran triunfo ante Rosario Central

Aldosivi se recuperó de la derrota ante Racing con un auspicioso triunfo como visitante ante Rosario Central, 2 a 1, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional del fútbol argentino. El volante Gastón Lodico, con dos anotaciones en cada etapa, fue la gran figura del festejo marplatense en el "Gigante de Arroyito".

Una victoria necesaria, para un equipo que jugando como visitante sigue sumando -ya había vencido a Platense en la segunda fecha-, a diferencia de lo que padece estadísticamente jugando en el Minella, donde solo ganó un solo partido de los últimos 17. El próximo lunes a las 19, los marplatenses recibirán a Defensa y Justicia.

En un primer tiempo parejo y abierto con muchos espacios, Aldosivi se mostró bien parado ante un rival siempre difícil y que jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Gago dispuso el ingreso de Gastón Gil Romero por Maciel para tener algo más de equilibrio en el mediocampo en relación al encuentro con Racing.

El arquero José Devecchi fue uno de los puntos altos del equipo portuense.

El equipo de Gago tuvo buenas intenciones, atacó mucho con las subidas de Emanuel Insúa por izquierda y Malcom Braida aportó movilidad y descarga por derecha. Pero al equipo, como suele sucederle, le faltó terminación en cada acción inicial.

Rosario Central tampoco tuvo lucidez, pero sí tuvo dos chances importantes: Lucas Gamba -antes de salir lesionado- a la carrera, encontrando una buena respuesta de José Devecchi con los pies; y la más clara, a los 34´ cuando combinaron Caraglio, Ojeda y Marinelli entró por el centro con un disparo fuerte y alto que tuvo a Devecchi con una reacción impresionante.

Aldosivi no había generado oportunidades claras, más allá de algunas pelotas detenidas no aprovechadas, o una habilitación de Gil Romero a Cauteruccio, quien cabeceó exigido y desviado. A los 40´, el "Tiburón" llegó a fondo y lastimó: Cerro recibió de primera de Braida por derecha y habilitó a Cauteruccio, pero el uruguayo -a contramano hasta aquí- se llevó por delante la pelota, que Braida -con esfuerzo y viveza- no dio por perdida para sacar desde el suelo un centro al medio que conectó Gastón Lodico. Uno a cero.

Con la ventaja, más suelto, el conjunto marplatense casi se va al descanso con otro gol más: Cerro la "pinchó" para Braida, que en segundo intento remató mano a mano pero el arquerito Romero tapó.

Aldosivi intentó salir a jugar el segundo tiempo lejos de su arco, presionando a Rosario Central. Pero el equipo de "Kily" González reaccionó en busca del empate. Desprolijo pero insistente, el local puso en aprietos a la defensa marplatense en los primeros quince minutos. Damián Martínez exigió a Devecchi de media distancia; luego, entre el arquero e Indacoechea fallaron y Lo Celso definió por arriba con el arco casi libre. Antes, Cauteruccio tuvo su última participación con un remate que encontró bien ubicado al arquero rosarino.

Fue en ese momento que Gago adoptó un cambio casi nunca visto desde que asumió: un volante por un delantero para reforzar el mediocampo. El uruguayo Federico Gino ingresó por "Caute" y el equipo tuvo más equilibrio. Aldosivi apostó al contragolpe ante un rival ya inclinado al ataque.

El árbitro Fernando Echenique no vio una mano de Fabricio Coloccini, tras un centro de Ojeda. Rosario Central enfureció y perdió el eje. Minutos después, el "Tiburón" liquidó la historia: Gastón Lodico recibió por izquierda, gambeteó para adentro del área, se acomodó y remató a colocar, para previo leve desvío decretar el 2 a 0.

De allí al descanso, Aldosivi aguantó el resultado. Gago siguió reforzando al equipo defensivamente: Emanuel Iñiguez y Leandro Maciel, por Cerro y Braida. Indacoechea falló un mano a mano ante un gran pase de Gil Romero. Antes del final, el defensor Gastón Ávila, de cabeza, marcó el descuento pero en la reanudación, Echenique marcó el final.

Síntesis

Rosario Central (1): 12-Juan Pablo Romero; 4-Damián Martínez, 2-Nicolás Ferreyra, 22-Gastón Ávila y 3-Lautaro Blanco; 7-Alan Marinelli, 25-Emmanuel Ojeda, 10-Emiliano Vecchio y 18-Francesco Lo Celso; 28-Lucas Gamba y 17-Milton Caraglio. DT: Cristian González.

Cambios: PT 27´ 8-Diego Zabala por Gamba; 23´ 29-Lucas Martínez Dupoy por Marinelli y Luciano Ferreira por Lo Celso.

Aldosivi (2): 25-José Devecchi; 36-Joaquín Indacoechea, 6-Fabricio Coloccini, 26-Emiliano Insúa y 13-Emanuel Insúa; 18-Francisco Cerro, 5-Gastón Gil Romero y 24-Gastón Lodico; 20-Malcom Braida, 77-Martín Cauteruccio y 7-Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Cambios: ST 14´ 12-Federico Gino por Cauteruccio; 31´ 21-Emanuel Iñiguez por Cerro y 33-Leandro Maciel por Braida.

Goles: PT 40´ y ST 33´ Gastón Lodico; ST 50´ Gastón Ávila.

Árbitro: Fernando Echenique

Amonestados: PT 37´ Vecchio; 38´ Gil Romero; ST 25´ Gino, 29´ Zabala.

Estadio: Gigante de Arroyito.