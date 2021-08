Círculo obligado a sumar para no caer al fondo de la tabla

Es un partido que desde lo numérico no dice demasiado, porque los dos están demasiado lejos de los puestos de privilegio y las expectativas de clasificación, pero a su vez es importante. Porque más allá de que no modifique nada, que no haya descensos, no es lo mismo estar último que penúltimo. Y en el choque de esta tarde a las 15, en el estadio "Juan Gilberto Funes" de La Punta, se pondrá en juego ese lugar cuando se midan Estudiantes de San Luis (10 puntos) y Círculo Deportivo (11), por la 19° fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

Está claro que el "papero" está en reconstrucción luego de la salida de Gustavo Noto, con el interinato de Lucas Baldino y a la espera de la confirmación de la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, para ganar en confianza, es importante sumar y salir de la racha perdedora de los últimos partidos. El equipo mostró una notoria mejoría frente a Peñarol de Chimbas, pero no la supo plasmar en el arco rival y, en el complemento, se terminó quedando con las manos vacías y un sabor amargo. Para este encuentro, el entrenador no tendrá a Bruno Vedda (5 amarillas) ni Enzo Vértiz (lesión), pero mantendrá su intención ofensiva, con un cambio puesto por puesto como será el ingreso de Matías Castillo en el lateral derecho, y otro más audaz con la entrada de Enzo Astiz que acompañará a Diego Martínez y Ever Ullúa se retrasará para arrancar por la banda derecha.

En el dueño de casa, que tiene como entrenador al exAldosivi Sebastián "Tomatito" Pena y como ayudante al marplatense "Juanfer" Blaires, habría dos modificaciones respecto al once que viene de caer con Cipolletti: Jorge Caro por Jeremías Dulcich y Leonel Felice por Federico Vasilchik. Entre los titulares, el "verde" también tiene un hombre de nuestra ciudad, con pasado en el "papero", como Francisco Leonardo.

Probables formaciones

Estudiantes (San Luis): Marcos Abrahin; Jorge Caro, Tomás Baroni, Francisco Musso y Cristian Gorgerino; Francisco Lucero, Matías Nizzo y Francisco Leonardo; Israel Roldán; Juan Ignacio Echarri y Leonel Felice. DT: Sebastián Pena.

Círculo Deportivo: Lucio Chiappero; Matías Castillo, Leandro Basterrechea, Emiliano Rodríguez y Lucas Sánchez; Ever Ullúa, Ramiro Rodríguez, Sebastián Batista y Matías Reali; Diego Martínez y Enzo Astiz. DT: Lucas Baldino.

Árbitro: Juan Ignacio Nebietti, de Río Colorado.

Estadio: "Juan Gilberto Funes", de La Punta.

Hora: 15.