Ataque terrorista Kabul: al menos 13 muertos

El Pentágono informó este jueves que se produjo una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, justo cuando las autoridades estadounidenses habían advertido el creciente peligro de que tuvieran lugar atentados terroristas, debido a amenazas detectadas por sus servicios de inteligencia.

De acuerdo con fuentes oficiales de los talibanes, hay al menos 13 víctimas fatales, entre ellos niños, y "varios milicianos" lesionados. El portavoz estadounidense John Kirby escribió en Twitter que tan pronto como se tuvieran se entregarían más antecedentes.

La agencia Reuters asegura que una fuente oficial de Washington informó que se trataría de un ataque suicida. Tres soldados estadounidenses habrían resultado lesionados.

Reino Unido, por su parte, informó que trabaja en la obtención de información sobre lo ocurrido. “Trabajamos urgentemente en establecer los hechos y su impacto en el esfuerzo de evacuación”, escribió el Ministerio de Defensa en Twitter, que reiteró que su principal objetivo es evacuar a su personal, a los ciudadanos británicos y a los afganos que colaboraron con el esfuerzo militar.

El portal de noticias estadounidense Politico informó que la filial afgana del Estado Islámico (EI) reivindicó los ataques. Politico citó como fuentes a un funcionario estadounidense no identificado y a "una persona conocedora de la situación", cuya identidad tampoco reveló.



Varios periodistas, como Sharif Hassan, reportero de The New York Times, publicaron en las redes sociales imágenes que hacen presumir que el número de víctimas fatales y heridos podría incrementarse.

Durante la noche del miércoles, varias capitales occidentales emitieron nuevos avisos de amenazas de la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico, que es rival de los talibanes.



La Embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a ciudadanos del país que abandonaran tres entradas al aeropuerto por una amenaza no especificada.



Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido llamaron a sus ciudadanos a no ir al aeropuerto, y la Cancillería australiana dijo que había una "muy alta amenaza de un ataque terrorista".