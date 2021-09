Sin mujeres, los talibanes anunciaron los integrantes del nuevo gobierno

Los talibanes revelaron este martes los nombres clave del nuevo Gobierno de Afganistán, que estará liderado por Mohammad Hasan Akhund, no tendrá mujeres y la totalidad de sus miembros pertenecen a la formación islamista.



Poco más de tres semanas después de haber tomado el poder, el grupo anunció parte de su futuro Ejecutivo, que además tendrá como número 2 al cofundador de los talibanes Abdul Ghani Baradar.



Se trata de una figura respetada por varias facciones de los insurgentes ya que estuvo al frente de las negociaciones de Doha con EEUU que condujeron a la retirada de las fuerzas extranjeras del país.



Entre los otros nombramientos anunciados se encuentra el del mullah Yaqub, hijo del mullah Omar, para el cargo de ministro de Defensa; y el de Sirajuddin Haqqani, jefe de la red Haqqani, que estará al frente de la cartera de Interior.



El mullah Omar, fallecido en 2013, pero cuya muerte fue ocultada durante dos años, también fue fundador de los talibanes tras la invasión soviética en 1979, que lo convirtió en muyahidín, un combatiente islámico fundamentalista.



La red Haqqani, por su parte, es una facción guerrillera dentro del grupo, vinculada a Al Qaeda, considerada "organización terrorista" por EEUU y señalada por estar involucrada en varias actividades delictivas, entre ellas el tráfico de drogas.



Amir Khan Muttaqi, otro de los negociadores talibanes de Doha, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y tendrá la función de reconfigurar las relaciones con el resto de los países, con los nuevos aliados y con Occidente.



"El gobierno no está completo", subrayó Zabihullah Mujahid, principal portavoz de los talibanes durante la conferencia de prensa en Kabul en la que anunció el nuevo gobierno, informó la agencia de noticias AFP.



El movimiento -que prometió un Ejecutivo "inclusivo"- intentará "incorporar a gente de otras regiones del país", indicó el vocero, algo que no ocurre con el anuncio de este martes que no incluye mujeres y que tiene a 30 de los 33 funcionarios de origen pastún, el grupo étnico de origen iranio al que suelen pertenecer los talibanes.



La comunidad internacional aseguró que juzgaría a los talibanes por sus actos, después de que el movimiento islamista recuperara el poder tras haber sido expulsado EEUU y la OTAN en una ocupación que duró 20 años.



De momento, sus promesas en cuestión de derechos de las mujeres, no terminan de convencer.



En los últimos días, decenas de mujeres afganas protagonizaron varias manifestaciones en Kabul para denunciar la violenta represión del régimen talibán en el valle del Panjshir, foco de la resistencia del ejército afgano.



