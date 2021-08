Fuerte denuncia frente al Juzgado de Familia: "Mi hija esta secuestrada institucionalmente"

Una madre acompañada por su familia realiza desde hace 16 días un acampe en la puerta del Juzgado de Familia de Mar del Plata, para reclamar por la tenencia de su hija de 8 años que se encuentra en un instituto de menores de Miramar. Según afirman, la menor fue alejada de su madre “a través de falsas denuncias" y en un principio fue entregada a su padre, que habría abusado sexualmente de ella.

"El papá, que es abogado, abusó de la nena y actualmente está libre. Y como si fuera poco, hay pericias que dicen que mi hija pide por sus afectos. Hasta el día de hoy, hay una institucionalización por errores de procedimiento que hubo en el proceso de abrigo, porque había una red familiar. Le pido a la señora jueza que revea esta institucionalización ante esta madre desesperada porque se le están violando muchísimos derechos", expresó Nancy Paola Sosa, madre de la menor.

Nancy Sosa, la mamá de la menor institucionalizada, pide la tenencia. (Foto:0223)

En diálogo con 0223, la mujer admitió que desde hace más de dos semanas están acampando en la puerta de la sede judicial de San Martín 3544, "en condiciones antihumanas" pero lo hacen "para pedir por el derecho que le corresponde a mi hija, de ser escuchada y que no se la revictimice más", expresó.

La familia está acampando desde principios de agosto en la sede de San Martín 3544. (Foto:0223)

Nancy contó que hace casi tres años no ve a su pequeña hija por una "falsa denuncia" realizada por el padre. "Se puede comprobar que fue falso y se me saca la tenencia de mi hija. Hasta la propia abuela paterna denunció a su hijo por malos tratos y violencia", dijo.

"En la escucha del menor se habla del abuso sexual. Mi hija pide a su mamá. Le pido desesperadamente a la jueza Amalia Dorado del Juzgado N°3. Acá no hay motivos para seguir con la institucionalización porque ya se comprobó esa falsa denuncia hacia mí. Esta mamá está desesperada. Que no pase un día más, porque cada día significa la muerte de mi hija, que está secuestrada institucionalmente. Apelo a las autoridades nacionales y provinciales a que me escuchen", lamentó entre lágrimas, la mujer.