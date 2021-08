Una ciclista fue atacada por una jauría de perros: “Si me tiraban al piso, me mataban”

Una ciclista que circulaba por la bicisenda que une Mar del Plata con Santa Clara del Mar, fue atacada este miércoles por 8 perros de gran tamaño, que le provocaron varias heridas en sus piernas y de no ser por la ayuda de un automovilista que ahuyentó a los animales, el hecho podría haber tomado mayor gravedad.

“A la altura del Parque Peña, a unos metros de llegar a la planta de efluentes, veo que vienen del lado del mar, de golpe, como 8 o 9 perros grandes que se me vinieron encima y me atacaron. No pude hacer nada. Me ladraban a la vez. Temí que si intentaba escapar, me corrían, así que me quedé quieta. Pero sentí un mordiscón de uno de ellos y después me empezaron varios a morder las piernas. Algunos llevaban collar", contó a Radio Brisas, Analía Duffo.

La ciclista fue mordida en sus piernas por una jauría. (Foto: Infobrisas.com)

Ante la desesperación, la mujer comenzó a agitar los brazos y a gritar en busca de ayuda, que logró gracias a la rápida intervención de un automovilista, que se salió de la ruta 11 e ingresó en la bicisenda para socorrerla. "Empezó a tocar bocina y los perros salieron espantados. Este buen hombre me cargo bici y me llevó a mi casa. La situación fue terriblemente traumática. No me mataron porque no me tocaba. Si me tiran al piso, me matan", reconoció.

La ciclista, alertó que por esa zona suelen pasear familias con chicos y sostuvo que por el tamaño y la ferocidad de los animales, "a una criatura se la comen como un canapé".

Pero lo peor no había pasado: poco después, al ser atendida en el Centro de Salud N°1 de Colón y Salta, luego de amablemente realizarle las curaciones, le informaron que debía anotarla en un registro porque había faltantes de vacunas antirrábicas. "Son 4 dosis y salen como 8.000 pesos cada una. Si veo que tardan, voy a tener que comprarlas", admitió.