Aldosivi estuvo cerca de la hazaña pero cayó con Lanús

Aldosivi mostró dos caras bien marcadas, y cayó 3 a 2 como local ante Lanús, en un verdadero partidazo por la novena fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El equipo de Fernando Gago se fue al descanso 3 a 0 abajo con un primer tiempo para el olvido, donde José Manuel López y un "doblete" de José Sand (uno de ellos, de penal) anotaron para la visita. En el complemento, el "Tiburón" reaccionó con los cambios, y Martín Cauteruccio marcó por duplicado. Luego, el arquero José ¨Devecchi le contuvo un penal a Sand. Los marplatenses buscaron hasta el final el empate, contaron con un par de chances, pero no pudieron alcanzarlo. El viernes, visitarán a Huracán.

Un equipo partido en dos, expuesto y frágil en defensa

Unos pocos segundos tardó Lanús en desnudar la fragilidad defensiva de Aldosivi esta tarde. Antes del minuto, el equipo de Gago perdió la pelota por izquierda, José Sand anticipó a todos y definió afuera. Pero a los 2´, el "Granate" facturó: con total libertad, Aguirre sacó el centro desde la derecha y José Manuel López ganó en el salto para el 1 a 0.

Tras la desventaja, Aldosivi salió a buscar el empate, siendo un equipo muy largo y sin recaudos defensivos. A los 10´, tras una jugada por derecha, Lodico entró a la carrera de frente al arco pero su disparo se desvió en un rival. Fue clara.

Lanús, cuando se soltó, fue práctico y ejecutó cada acción con libertades. Aldosivi corrió de atrás de la pelota, no supo recuperarla rápido, no tuvo presión sobre el rival. Gago dispuso de entrada el ingreso sorpresivo de Pablo Becker por Federico Gino, con Francisco Cerro todavía en recuperación. El exRosario Central intentó adueñarse de la pelota, pero no posee características de equilibrio o marca, y el equipo lo sufrió.

Penal de Sand y gol para Lanús, el 3 a 0.

Así llegó el segundo de Lanús: Bernabei avanzó por izquierda en soledad, puso una buena pelota a espaldas de Iñiguez para López, que sacó un centro fuerte que conectó el eterno José Sand, que pese a su paso por Mar del Plata festejó con euforia su primera anotación de la tarde.

Con más vergüenza que claridad, golpeado anímicamente, Aldosivi siguió buscando lógicamente el descuento. Braida remató alto cuando la jugada requería centro a Cauteruccio.

El volante Pablo Becker fue la sorpresa de Gago en la formación titular.

Pero la película negra de la defensa marplatense se extendió cuando a los 32´ López -figura- puso un pase filtrado para Lautaro Acosta, que fue derribado claramente por Iñiguez. Penal, y "Pepe" Sand anotó el 3-0 demoledor. Antes del descanso, una media vuelta de Andrada se fue desviada.

Dos cambios nominales, y otro de actitud

Para el segundo tiempo, Fernando Gago movió lógicamente el banco. Adentro Francisco Grahl y Lautaro Guzmán por Iñiguez y Lodico. Las variantes le dieron otra actitud a Aldosivi, que fue por el rápido descuento y lo encontró a los 3´ con el olfato de Cauteruccio, que empujó una "peinada" en la puerta del área, por detrás de todos.

Ante un Lanús muy pasivo, la confianza del equipo portuense creció. Aldosivi arriesgó tácticamente, pero con más seguridad con la pelota. Braida definió afuera un centro de Guzmán, el arquero Acosta dio rebote a un disparo desde lejos de López Quintana. Los marplatenses buscaron, y a los 15´ el árbitro Pablo Dóvalo no dudó en marcar penal sobre Grahl. Fue Cauteruccio, remate fuerte al medio, y la ilusión ya tomó más forma: 2-3.

Descuento de Cauteruccio.

Lanús intentó recomponerse. Zubeldía siguió sin hacer variantes. La visita se aproximó don sendos remates de Sand y González a las manos de Devecchi. Hasta que a los 24´ Dóvalo falló en su mirada: cobró supuesto penal de Emiliano Insúa sobre López. Los jugadores de Aldosivi se le fueron encima al árbitro. Sand, con un trote dubitativo, ejecutó a un costado y Devecchi adivinó.

Devecchi le atajará el penal a Sand.

Ya Gago había dispuesto los ingresos de Federico Milo y Leandro Maciel. Aldosivi siguió con línea de tres defensores -Emiliano Insúa líbero, Quintana y Milo a los costados-. Emanuel Insúa y Lautaro Guzmán hicieron ancho el ataque. Grahl y Andrada oficiaron de enlaces, con Maciel en el círculo central distribuyendo. La búsqueda ofensiva continuó. Aldosivi generó un sinfín de faltas o tiros de esquinas que -tal vez deberá trabajar en este aspecto- le cuesta siempre sacar rédito.

Como chances, una combinación de Braida con Cauteruccio que terminó en definición cercana; y una salvada de Acosta ante un remate bajo de Andrada. Aldosivi le "cercó el rancho" a Lanús, que aguantó estoicamente el triunfo. El final fue caliente, con todos reclamándole al árbitro Dóvalo por las demoras que propuso la visita y alguna que otra acción puntual (el árbitro sacó dos rojas a ayudantes de Gago).

El cambio de actitud de Aldosivi fue positivo, sin dudas, pero deberá tomar nota del por qué ese mal primer tiempo. Por lo menos, vendió cara la derrota, la segunda en tres días y ante dos candidatos. Se viene Huracán, el viernes, oportunidad propicia para volver a la senda sumatoria de puntos.

Síntesis

Aldosivi (2): 25-José Devecchi; 21-Emanuel Iñiguez, 6-Fabricio Coloccini, 26-Emiliano Insúa y 13-Emanuel Insúa; 32-Pablo Becker, 5-Gastón Gil Romero, 24-Gastón Lodico; 20-Malcom Braida, 77-Martín Cauteruccio y 7-Federico Andrada. DT. Fernando Gago.

Cambios: ST inicio, 23-Lautaro Guzmán por Iñiguez y 10-Francisco Grahl por Lodico; 23´ 33-Leandro Maciel por Becker y 14-Federico Milo por Gil Romero.

Lanús (3): 15-Lucas Acosta; 35-Brian Aguirre, 29-Nicolás Thaller, 6-Diego Braghieri 25-Alexander Bernabei; 27-Ángel González, 34-E. Pérez, 19-Jorge Morel y 7-Lautaro Acosta; 42-José Manuel López y 9-José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Cambios: ST 27´ 8-Belmonte por Pérez, 20-Ignacio Malcorra por González, 28´ 13-Aude por Acosta; 37´ 22-Pérez por Sand; 49´ 10-De La Vega por Bernabei.

Goles: PT 2´ José Manuel López; 18´ y 33´ (de penal) José Sand ; ST 3´ y 16´ (de penal) M. Cauteruccio.

Amonestados: PT 25´ Gil Romero; ST 10´ Ángel González (L), 11´ López Quintana; 24´ Emiliano Insúa (A), 31´ Andrada (A), 33´ Thaller (L)

Incidencias: ST 25´ José Devecchi le atajó un penal a J. Sand.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: estadio "José María Minella".