Fue a cobrar una "changa" y al volver encontró la casa consumida por el fuego

Erica es una vecina del barrio San Antonio que, de un momento para otro, se quedó sin casa por el repentino avance de un incendio y ahora apela a los corazones solidarios de Mar del Plata para recibir ayuda y poder reconstruir la vivienda.

El lunes, la mujer había salido temprano para ir a cobrar una "changa" que había realizado la semana pasada pero al volver se encontró con la propiedad completamente destruida a causa del fuego.

"Mi mamá vive al fondo y lo había dejado a mi hijo de cinco años con ella. Cuando volví me encontré con que no quedaba nada", dijo la joven, de 26 años, al compartir con 0223 la difícil situación que le toca atravesar por estos días.

Según Erica, un cortocircuito en la luz de la habitación desató el foco ígneo que rápidamente se extendió por el resto de la casa. "Las paredes reventaron por el fuego y se cayeron abajo. No pude salvar nada", lamentó.

Ahora, la mujer y la pareja junto a su hijo de cinco y una beba de tan solo un año viven en la casa de la mamá hasta tanto se pueda reconstruir la vivienda. "La Municipalidad me trajo dos colchones de una plaza y con eso hicimos una cama. Eso es lo que tenemos. Ahí estamos durmiendo", comentó.

Cualquier persona interesada en colaborar puede hacerlo por CBU o comunicarse el teléfono particular 2235190784 para acercar ropa, materiales u otras donaciones. "La verdad que cualquier cosa me viene bien porque no tengo nada. Ni siquiera el celular me quedó. Me estoy tratando de comunicar a través del teléfono de mi hermana", dijo la damnificada.