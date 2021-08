Alvarado aguantó y volvió a la victoria

El partido no fue entretenido ni bien jugado, pero lo más importante para Alvarado era recuperarse después de la abultada caída frente a Belgrano de Córdoba. Y lo hizo con autoridad, sin brillar, pero con solidez y contundencia, trató de no caer en el desorden de Riestra, abrió con una delicia de Cadenazzi, estiró la ventaja con un penal de Vidal y sufrió con el descuento de Acuña para quedarse con la victoria por 2 a 1 en el José María Minella.

Muy hablado, trabado, peleado fue el primer tiempo. En el juego, fue más Alvarado, porque cuando sacó ventaja a los 7' por intermedio cuándo no de Felipe Cadenazzi, llevó el partido al terreno que más le convenía. Obviamente el gol del "9" no lo podemos pasar así nomás, apenas había arrancado el partido y el goleador dibujó un taco hermoso anticipando al primer palo para tocar con delicadeza un centro rasante de Astina y poner el 1 a 0. Riestra se desordenó y buscó atacar pero no tuvo claridad y en ningún momento llegó con peligro al arco de Pedro Fernández. El "torito" tampoco fue un cúmulo de jugadas de riesgo, pero se mantuvo lejos de su arco, manejó la pelota cuando pudo con Jaurena y Malagueño y apostó al ataque vertical y por las bandas. Así, Cáceres metió un centro rasante que cruzó toda el área, González sorprendió con un envío que se cerró y se estrelló en el travesaño, y el propio juvenil buscó otra vez en velocidad, desbordó y tiró bajo para exigir a Morel. En definitiva, no la pasó mal, más allá del empuje y la pelea propuesta por la visita, que protestó cada fallo, que pedía todo y que intentaba "presionar" a Ceballos.

El comienzo de la segunda parte se dio de la misma manera, con Riestra queriendo tomar la iniciativa pero sin idea, y Alvarado tranquilo, manejando pelota y tiempos. Szeszurak mandó a Diego Figueroa para sumar presencia en ataque y más peso ofensivo. Respondió rápido Coyette con un central más (Alsina) y corrió a Irazoque a la banda. La primera de peligro de la visita, llegó por un error de Robledo, que quiso filtrar un pase y la regaló, agarró el equipo mal parado y Brito no se decidió entre el arco o el centro y controló Fernández. Enseguida, otra mala salida, ahora de Ledesma, y el arquero se hizo gigante para tapar con el pie lo que era el empate de Acuña.

En el mejor momento de RIestra, un lateral en ataque terminó con un centro bajo y el agarrón claro a Cadenazzi cuando iba a definir. Ezequiel Vidal se encargó del penal y ejecutó suave, Morel adivinó pero claramente adelantado. El línea hizo lo que tenía que hacer, levantó la bandera y se volvió a rematar ante el enojo de todo Riestra. El "Pulga" se volvió a parar delante de la pelota y esta vez engañó al arquero para sellar el 2 a 0 a lo 22'. Ese tanto pareció terminar la historia, porque Riestra no tenía con qué y Alvarado ganó en tranquilidad. Sin embargo, a 13' del final, Acuña recibió en el punto penal un centro atrás, se acomodó y marcó el descuento que le puso dramatismo al partido. Porque los gritos empezaron a influir y Ceballos empujaba y cobraba todo para los de negro que metían la pelota al área. Fue todo suspenso hasta el final, Alvarado sacó como pudo, Riestra terminó con el arquero en el área, tirándose, pidiendo todo, pero sin ganar nada. Triunfazo del "torito" que volvió al triunfo y se acomodó de nuevo.

Síntesis

Alvarado (2): Pedro Fernández; Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Santiago González, Sebastián Jaurena, Franco Malagueño y Darío Cáceres; Ezequiel Vidal, Franco Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 11' Juan Alsina y Leandro Navarro por Caceres y Astina, 23' Mauro Valiente y Rodrigo Sequeira por Vidal y González, y 40' Robertino Giacomini por Cadenazzi .

Riestra (1): Carlos Morel; Francisco Baranosky, Nicolás Caro Torres y Gastón Montero; Maximiliano Rodríguez, Nahuel Pereira, Jonatan Coitía, Braian Sánchez y José Ramírez; Walter Acuña y Maximiliano Brito. DT: Guillermo Szeszurak.

Cambios: PT 36' Hugo Gómez por Ramírez; ST 10' Diego Figueroa por Sánchez y 30' Bucca por Brito.

Goles: PT 7' Cadenazzi (A); ST 22' Vidal, de penal (A), 32' Acuña (R)

Árbitro: Diego Ceballos.

Estadio: José María Minella.