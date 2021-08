Nicolás St, el DJ que se reinventó en tiempos de pandemia

Nicolás Emmanuel Gómez asegura que su sueño es llegar a cada persona, "lograr llevar mi música a todos los rincones del mundo, no solo a una fiesta, o a un boliche. Quiero dejar una marca, que todo llega cuando te pones metas en la vida", dice el joven de 28 años que comenzó a difundir su música en plataformas digitales como Nicolás St..

"Creo que todo lo que me propuse o soñé se fue cumpliendo, al principio veía metas que me ponía a mí mismo como inalcanzables, por ejemplo tocar para más de 2000 personas en un boliche, y cuando las logré no podía creerlo", reconoce.

Según explicó el músico, es él el encargado de producir su material y, durante la pandemia se adentró mucho en el diseño gráfico. "Es mi gran fuerte, gracias a ello pude trabajar con reconocidos DJ’s argentinos que me abrieron muchas puertas y me brindaron material exclusivo para mis enganchados colgados en las distintas plataformas de streaming", dice.

"Si no podemos llegar con nuestras fiestas a cada casa, por lo menos quiero que todos en sus teléfonos y otros dispositivos puedan escuchar mis enganchados. Hoy por hoy cada vez más gente sabe qué es Spotify y cómo hacer para escuchar música", concluyó.