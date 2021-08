Aldosivi ante Defensa y Justicia, por el siempre costoso triunfo en casa

Aldosivi buscará volver a ganar en el estadio José María Minella, cuando desde las 18 de este lunes reciba Defensa y Justicia, por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. Germán Delfino será el árbitro. Y transmitirá Fox Sports Premium.

El equipo de Fernando Gago viene de vencer a Rosario Central como visitante, 2 a 1, con dos goles del volante Gastón Lodico, reemplazante hace dos juegos del lesionado Francisco Grahl. Una victoria importante, que se suma a la conseguida ante Platense, lejos también de Mar del Plata. Pero en casa, el "Tiburón" sufre: lleva seis partidos sin ganar aquí. En el actual torneo, fue derrotado por Patronato de Paraná en el debut (0-2) y Racing Club de Avellaneda (0-2). Y si se cuentan los últimos 17 partidos en el Minella, solo ganó 1 (3-0 ante Arsenal, el 26 de febrero).

Aldosivi necesita aprender a ganar como local. Imponer su juego con eficacia, y no permitir que los rivales lo dañen tan fácilmente como sucedió hasta aquí. El equipo, en principio, no tendría modificaciones. ¿Volverá Emanuel Iñiguez, que llegó limitado físicamente ante Central, por Joaquín Indacoechea? La defensa, con el arquero José Devecchi importante ante Rosario Central, está creciendo en solidez. Queda en el debe todavía la llegada al gol para los delanteros: Federico Andrada, recostado por izquierda y por momentos retrasado, todavía no encajó con el uruguayo Martín Cauteruccio, que tampoco está mostrando su mejor versión.

Defensa y Justicia lleva diez partidos sin ganar como visitante (3 empates, 7 derrotas). El último triunfo fuera de Florencio Varela fue el 13 de diciembre de 2020 en Santa Fe ante Unión por 3-1. El "Halcón" viene de vencer a Gimnasia La Plata por 3 a 2, con un gol del hasta hace poco jugador de Aldosivi, el delantero Rodrigo Contreras en el minuto 91 (había ingresado a los 82´). El equipo de Sebastián Beccacece perdió hasta el año próximo al zaguero central Tomás Cardona por una ruptura de ligamentos cruzados.

Por el juego que proponen ambos entrenadores se espera un partido con buen juego y muy abierto. El último antecedente en el sur bonaerense fue un electrizante empate 4-4 aunque con otros DT en el banco de suplentes.

Posibles equipos

Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Francisco Cerro, Gastón Gil Romero y Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodrígue, Adonis Frías, Alexis Soto y Carlos Rotondi; Hugo Fernández, Kevin Gutiérrez, Raúl Loaiza y Francisco Pizzini; Walter Bou y Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Hora: 18.

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: José María Minella.

TV: Fox Sports Premium.