Griezmann se despidió de Barcelona y se suma al Atlético de Madrid

El delantero francés Antoine Griezmann se despidió de los hinchas del Barcelona con un mensaje en el que resaltó que "dejó todo por la camiseta" y antes de sumarse al actual campeón de España, el Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone.

"Queridos hinchas culés, me despido agradeciendo el cariño recibido, lo di todo por la camiseta y me sentí uno más de ustedes. Me voy triste por no haberlos disfrutado un poco más", publicó el francés de 30 años en su cuenta de la red social Instagram.

Griezmann fue adquirido por el Barcelona al Atlético hace dos años en 120 millones de euros, pero la delicada situación económica que atraviesa al club catalán hizo que lo prestaran al equipo de Simeone hasta el 30 de junio de 2022 y con una opción de compra valuada en 40 millones de euros, es decir tres veces menos de la cifra que lo pagó.

El francés, titular en el seleccionado de su país junto a Kylian Mbappé, del PSG, y Karim Benzema, del Real Madrid, se sumará al Atlético donde fue muy querido por los hinchas, para integrar un ataque junto al uruguayo Luis Suárez, el argentino Angel Correa y el portugués Joao Félix.