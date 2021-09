Exploración petrolera: "Fue una sentencia de muerte para la pesca y el turismo en Mar del Plata"

La confirmación del gobierno nacional a presentar un proyecto de ley que permita la exploración petrolera frente a la costa atlántica, generó el malestar de la pesca de Mar del Plata y de organizaciones ambientalistas que desde hace semanas realizan junto a vecinos y organizaciones políticas, sucesivas movilizaciones para exponer su preocupación, ante lo que aseguran será “una sentencia de muerte para la pesca y el turismo” de la ciudad.

En diálogo con 0223, Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar sin Petroleras, consideró que el anuncio realizado este miércoles por el presidente Alberto Fernández, “fue una clara señal a las corporaciones petroleras y una reafirmación de lo que el gobierno planteándose hace un tiempo” y lamentó que en caso de aprobarse la ley, “la Argentina irá en línea con lo que sucede a nivel regional” y mencionó a países como Brasil, Perú o Colombia, “que van en un proceso de destrucción de sus costas”.

En relación a los dichos del Presidente, acerca que la explotación de los recursos petroleras será respetando al medio ambiente, Génova planteó que tal afirmación “es imposible de cumplir porque la industria petrolera es profundamente contaminante”.

Vecinos y ambientalistas volverán a manifestar el próximo 24 de septiembre frente al Municipio. (Foto archivo:0223)

“En territorios donde se realiza la explotación convencional o no convencional como el fracking, las comunidades sufren contaminación ambiental y sus actividades económicas están siendo destrozadas. Por dar un ejemplo, en el valle de Río Negro no están teniendo agua potable en las napas, el aire está contaminado y perdieron las fincas productivas. El problema es que no se da a conocer porque el poder de las industrias petroleras son muy fuertes y generan invisibilización mediática. Lo que se anunció ayer es una sentencia de muerte a la pesca y al turismo de Mar del Plata”, lamentó.

Asimismo, la ambientalista sostuvo que en base al discurso del Presidente donde confirmó que desea que Buenos Aires sea una provincia petrolera, explicó que “hasta las 12 millas es territorio provincial y hay intenciones de hacer extracciones en esto lugares, es decir que esto puede suceder mas cerca de 160 kilómetros de nuestras costas . A nivel mundial cualquier derrame mínimo de petróleo es inevitable. Y el daño a la pesca, sobre todo a la artesanal, es gravísimo. En el Golfo de San José, en el sur, iniciaron exploración sísmica y tuvo un impacto fortísimo que impidió a la pesca artesanal trabajar durante 3 años”, completó.