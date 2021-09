Lo engañaron con un perfil falso de María Eugenia Vidal y entregó 700 mil pesos

La denuncia que una secretaria de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hizo tras el comentario de un aportante a la campaña que había entregado 700 mil pesos a un perfil falso de WhatsApp derivó en la realización de un allanamiento en Mar del Plata en el que identificaron dos mujeres y secuestraron elementos de interés para la causa.

El 12 de junio pasado una empleada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ex secretaria de Vidal denunció que un ex aportante había entregado 700 mil pesos tras un engaño que sufrió vía WhatsApp por un perfil trucho de la ex gobernadora. “Le dijeron que estaban en grandes problemas financieros y que necesitaba dinero para solventarse y que debían utilizar una cuenta de tercero para evitar una persecución socio-política”, dijeron fuentes oficiales.

El damnificado hizo varios depósitos hasta llegar a los 700 mil pesos y tras darse cuenta del engaño comentó lo sucedido con una mujer que efectivamente había juntado fondos para esa campaña política. A partir de ese momento radicaron la denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos.

Tras las tareas que realizó personal de la DDI, el fiscal David Bruna solicitó un allanamiento que se hizo efectivo en una vivienda ubicada en la calle Ecuador casi Luro en el que identificaron a dos mujeres de 22 y 63 años.

En el lugar secuestraron fotocopias de varios documentos, dos celulares, chips de distintas compañías, tarjetas de crédito y débito, un par de cartas docuento y un portarretrato con una fotografía de Vidal recortada de una revista.

Ambas fueron notificadas de la formación de una causa por estafas reiteradas y quedaron en libertad.