Buenas repercusiones de las obras en el "Juan Manuel Fangio"

El dirigente Gustavo Pallotti, junto con otras autoridades del TC 2000 del Atlántico, recorrieron y observaron los trabajos que se están realizando en el autódromo de Balcarce, como plaza tentativa para la próxima fecha del campeonato. También estuvieron presentes directivos de la Federación Mar y Sierras, el Municipio local y el zonal del Atlántico, que visitaron el "Juan Manuel Fangio" y se llevaron buenas sensaciones.

En el recorrido se observaron las labores realizadas para la nueva variante Juan Manuel Bordeu pronta a utilizar. Se trata de un nuevo circuito de más de 2.000 metros de extensión que une la curva dos con el Curvón Norte y que utilizará el tramo del puente para ingresar a parte del circuito Chico. La visita fue positiva y se sacaron conclusiones positivas a futuro.

Gustavo Palloti, dirigente del TC2000 del Atlántico, analizó que “estuvimos en el circuito con la gente que está trabajando en el autódromo y la verdad es que tuvimos una grata sorpresa, los trabajos que han hecho son muchos y honestamente tienen una garra impresionante. Han puesto mucha energía, plata, movimiento de gente. Nos vinimos con la sensación de que han hecho un buen trabajo. Objetamos algunas cosas, dimos nuestra opinión. Pero siempre con la intención de sacar lo mejor del circuito”

“Los trabajos que hay son muchos. Uno tiene que ver con la variante, y otros muchos tienen que ver con la seguridad. Zonas de escape, sectores en donde van a estar posicionados los banderilleros para tener una mejor visión cuando hay Pace Car o bandera amarilla. La verdad es que las categorías teníamos una duda acerca del empalme de la variante con el circuito y nos vinimos contentos”, remarcó.

“Por lo que estuve viendo nos gusta cómo queda y por lo que vi es un circuito muy técnico. Si bien no es tan largo y tiene zonas rápidas, esto de la variante implica tener que hacer un alto. Eso en la teoría es una cosa y en la práctica es otra. Queremos comprobar, hacer una prueba con autos de cómo se organiza esta parte nueva para que no haya un embotellamiento. Hay un montón de variantes que son las que queremos medianamente estar seguros que no van a traer ningún problema ni en la carrera ni de seguridad”, explicó.

Aunque todavía no está confirmada la continuidad del calendario, hay muchas probabilidades de que sea justamente en Balcarce. Por ese motivo, la semana próxima harán una evaluación con cuatro autos de carrera de cuatro categorías diferentes (uno del TC2000 del Atlántico, otro del Monomarca, otro del Turismo Special de la Costa y uno de la Promocional) para examinar el circuito, pulir detalles finos y definir la octava fecha del campeonato.