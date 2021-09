El regreso más esperado: después de 19 meses de pandemia, anuncian el primer recital en Mar del Plata

La vuelta de los recitales ya es un hecho y tiene fecha confirmada en Mar del Plata: NA Producciones anunció el primer evento masivo de estas características después de 19 meses de pandemia con el regreso de Vicentico al Polideportivo Islas Malvinas.

El artista, de trayectoria consagrada que se encuentra presentado su último material "El pozo brillante”, estará en "La Feliz" el 20 de noviembre, según lo que adelantaron en la productora que encabeza Pablo Baldini.

“Desde NA Producciones trabajamos muy fuerte y de manera mancomunada con el Municipio como con la Provincia para tener una vuelta segura a los espectáculos y estamos realmente felices de poder hacer este anuncio”, expresó el empresario, al confirmar la presencia de Vicentico.

El productor, de todos modos, remarcó que "el éxito y la continuidad de los shows depende de la responsabilidad de todos". "Seguir cuidándonos y respetar los protocolos establecidos serán las claves para que podamos volver a disfrutar y crear emociones”, alentó.

NA Producciones también se encontraba en negociaciones para atraer otros recitales a Mar del Plata durante octubre, algo que aún no está confirmado. Para el próximo fin de semana largo, que se anticipa como el relanzamiento turístico de la ciudad de cara a la temporada, danzaron nombres rutilantes como los de Valeria Lynch, Miguel Mateos, Los Nocheros y David Lebón.

La novedad que dio a conocer la productora local coincide con los anuncios que hizo este martes por la mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quienes indicaron que a partir del 1 de octubre quedan habilitados, con un aforo del 50%, los eventos masivos de más de mil personas.

De esta manera, también se confirmó el retorno del público a las canchas, por lo que los hinchas de Aldosivi podrán regresar al estadio José María Minella el mismo viernes de octubre cuando reciba a Unión de Santa Fe a la 19 en la apertura de la 14° fecha del torneo de primera división de fútbol.

Detalles de "El pozo brillante"

Compuesto por siete canciones inéditas entre las que se destaca “Ahora”, el nuevo disco de Vicentico fue grabado en un largo proceso durante el 2019 en Buenos Aires y Nueva York, producido por Vicentico y el reconocido Héctor Castillo, con mezcla del mismo Castillo, James Brown y Tony Masserati.

Todas las canciones incluidas fueron compuestas por Vicentico, salvo “Ain’t got no (I Got Life)”, canción popularizada por la gran Nina Simone. No contiene ningún featuring, pero en él tocan talentosos amigos del artista argentino como Chris Bruce, Glenn Patscha, Mariano Otero, Jeff Hill, Didi Gutman, Tano Martelli, Flor de Toloache, y Sebas Fucci, entre otros.

Se trata del séptimo álbum de estudio solista de Vicentico, el sucesor de “Último acto” 2014, que llega luego de sus últimos lanzamientos discográficos con Los Fabulosos Cadillacs, “La salvación de Solo y Juan 2016 y “En vivo en The Theater at Madison Square Garden” 2017.

El pozo brillante es una invitación a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después: animarnos a sacar afuera la sensibilidad y hacer lo que tenemos ganas, con la esperanza de que esa liberación que buscamos pronto va a llegar, según destacaron en el entorno del artista.